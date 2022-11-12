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Творческая лаборатория «Актуалізацыя класікі. Перачытваючы нанова» на национальном фестивале драматургии

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Творческая лаборатория «Актуалізацыя класікі. Перачытваючы нанова» на национальном фестивале драматургии

Стало уже доброй традицией проводить в рамках фестиваля национальной драматургии им. В.И. Дунина-Марцинкевича творческие лаборатории. В этом году акцент сделан на произведения белорусских классиков. Так, сегодня студенты 3-го курса Белорусской государственной академии искусств представили на малой сцене бобруйского театра сценические эскизы по мотивам произведений Яна Барщевского: «Волосы, кричащие на голове» и «Белая сорока».

– Классика всегда актуальна. И Ян Барщевский доказал еще раз своими рассказами, что на самом деле он очень актуальный и современный автор. Когда нам предложили его произведения, мы начали готовить читку. А потом подумали – прочитать каждый может. Но как же эти произведения могут быть воплощены на сцене? Все рассказы растянуты во времени, очень много мест действий. И мы тогда поставили перед собой цель – наметить постановочное решение к каждому рассказу и попытались это изобразить на сцене, – рассказывает Виталий Котовицкий, заведующий кафедрой режиссуры БГАИ.

Отметим, что для студентов академии, которые обучаются по специальности  «режиссура драматического театра», это первый опыт выступления перед зрителями. К слову, их игру оценили очень позитивно – ребята получили много теплых и благодарных отзывов.

Как это было, смотрите в фоторепортаже Виктора ЧАБАНА.

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