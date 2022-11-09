Где приобрести билеты на VIII Республиканский фестиваль национальной драматургии?

О том, где можно купить билеты на VIII республиканский фестиваль национальной драматургии, во время пресс-конференции «О проведении VIII республиканского фестиваля национальной драматургии имени В.И. Дунина-Марцинкевича» рассказала Наталья Пушнова, заместитель начальника управления культуры Могилевского областного исполнительного комитета, сообщает Bobrlife.

«Билеты можно купить в кассах могилевского и бобруйского театров, а также во Дворце искусств Бобруйска. Всех приглашаем. Выходные впереди. Планируйте уик-энд, и мы ждем вас в городе на Березине!» – сказала Наталья Леонидовна.

В кассе Могилевского областного драматического театра (Могилев) билеты продаются на лирическую драму «Песя и Янко», которая будет показана 15 октября в 18.30 на основной сцене театра в областном центре.

В кассе Могилевского областного театра драмы и комедии им. В.И. Дунина-Марцинкевича (Бобруйск) билеты продаются на спектакли, которые будут показаны на сцене бобруйского театра.

Кроме того, приобрести и даже забронировать билеты онлайн можно на сайте бобруйского театра по ссылке.

В кассе Дворца искусств Бобруйска билеты реализуются на комедию «Нобелевская неделя», которая будет показана 12 октября в 18.00 на сцене ДК города на Березине.

Виктор ЧАБАН.