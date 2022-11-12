На пресс-конференции рассказали, чего ожидают от фестиваля национальной драматургии

В день открытия VIII Республиканского фестиваля национальной драматургии им. В.И. Дунина-Марцинкевича в бобруйском театре состоялась пресс-конференция. В ней приняли участие Ирина Дрига, начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Республики Беларусь; Олег Стельмашок, начальник управления культуры Могилевского облисполкома; Виктория Омелюсик, заместитель председателя Бобруйского горисполкома; Вадим Щербич, начальник отдела культуры горисполкома; Вероника Ярмолинская, заведующий отделом театрального искусства государственного научного учреждения «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси», доктор искусствоведения, председатель жюри фестиваля; Вероника Винель, директор Могилевского областного театра драмы и комедии им. В.И. Дунина-Марцинкевича (Бобруйск).

– В восьмой раз начинает работу фестиваль национальной драматургии, и это очень ценно для Бобруйска, его жителей и нашего театра. В течение шести дней вниманию зрителей мы предлагаем постановки по пьесам исключительно белорусских драматургов, – отметила Вероника Винель.

8 постановок участвуют в конкурсной программе «Спектакль театра драмы», 3 – в программе «Эксперимент». В фестивальном репертуаре представят спектакли военной, историко-национальной и современной тематики. Интересна и тема творческой лаборатории «Актуализация классики. Перечитывая заново»: актеры и студенты академии искусств создадут творческие эскизы по отрывкам из сборника рассказов Яна Борщевского «Шляхцiц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях». Для профессионалов в театральном искусстве подготовили лекции и мастер-классы, чтобы поделиться опытом, обменяться идеями, найти новые формы работы. И по традиции ежедневно будут проходить обсуждения спектаклей, когда театральные коллективы смогут получить обратную связь от критиков.

– Вельмі прыемна, што амаль усе рэгіёны прадстаўлены ў фестывальнай афішы. Гэта значыць, што цікавасць да беларускай драматургіі ёсць не толькі ў Мінску, а і ў нашых абласных і раённых цэнтрах, – заметила Ирина Дрига. – Спадзяюся, што фестывальныя дні, якія пройдуць у Бабруйску, будуць вельмі плённымі для ўдзельнікаў і цікавымі для гледачоў. Арганізатары зрабілі ўсё для таго, каб удзельнікі фестывалю і творчыя калектывы працавалі ў камфортных умовах. Робіцца ўсё, каб фестываль стаў не толькі святам для тэатральных гурманаў, а і для ўсіх жыхароў Бабруйска. Праграма сфарміравана так, каб не расчараваць гледача і выканаць выхаваўчую, асветніцкую місію, якая ўласціва тэатру.

Бобруйский зритель действительно проявляет большой интерес к фестивальным постановкам. Билеты раскуплены, в залах аншлаги.

– Слаженная работа позволила всем собраться на бобруйской земле. Думаю, участники и зрители получат массу удовольствия от фестиваля. Будем впитывать театральные эмоции, которые будут способствовать дальнейшему творческому развитию, – поделился ожиданиями от фестивальных дней Олег Стельмашок.

– Бобруйск можно назвать фестивальным городом, фестивальной столицей. Мы любим проводить культурные мероприятия, любим гостей, которые приезжают к нам. И конечно, наши благодарные жители готовы воспринимать все, что происходит в городе. Шесть дней фестиваля – это для нас честь и почет. Я всегда отдаю дань уважения людям, которые работают над конкурсными спектаклями. А бобруйский зритель с тонкостью умеет ценить то, что происходит на сцене. Интерес к фестивалю будет всегда, – уверена Виктория Омелюсик.

– Очень волнительно быть председателем жюри известного в республике театрального фестиваля. Этот фестиваль важен и значим для театрального искусства, потому что представляет наши профессиональные коллективы, – сказала Вероника Ярмолинская. – Прежде чем была сформирована афиша, работала отборочная комиссия. Было подано 26 заявок, а отобрали для участия 11 спектаклей. В программу попали самые лучшие. Афиша хорошо представляет белорусскую драматургию – современную и классику – и будет интересна зрителю. Чего я жду от фестиваля? Конечно, новых открытий. Спектаклей, которых мы еще не видели. Очень важно, когда появляются новые имена в театре, новые драматурги. Актерская школа должна проявиться в молодых исполнителях. Театр – живое искусство, которое всегда нас удивляет.

Основные площадки фестиваля национальной драматургии в Бобруйске, где пройдут показы спектаклей, – Могилевский областной театр драмы и комедии имени В.И. Дунина-Марцинкевича и Дворец искусств. Впервые один из фестивальных спектаклей – бобруйская постановка «Песя и Янко» – будет показан на сцене Могилевского областного драматического театра в Могилеве.

Маргарита Бушуева,

фото Александра Анташкевича и Виктора Чабана