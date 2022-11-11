Шесть дней театрального праздника: в Бобруйске открылся VIII республиканский фестиваль национальной драматургии

Вечером 11 ноября в восьмой раз открылся в Бобруйске Республиканский фестиваль национальной драматургии им. В.И. Дунина-Марцинкевича. В конкурсной программе представлены спектакли 11 театров из Минска, Молодечно, Витебска, Гомеля, Бреста, Могилева и Бобруйска. Среди гостей – театральные критики, искусствоведы, драматурги, режиссеры, деятели культуры, писатели, преподаватели…

В первый день фестиваля зрителей в нашем театре встречали персонажи из произведений Винцента Дунина-Марцинкевича, с которыми с удовольствием фотографировались, слушали стихи и белорусскую музыку. И уже проникнувшись театральной атмосферой, входили в зал, где их ждали новые впечатления.

На церемонии открытия фестиваля с приветственным словом выступила Ирина Дрига, начальник Главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Республики Беларусь:

– Мне вельмі прыемна вітаць вас у гэтай зале і павіншаваць з аднаўленнем такога добрага знакамітага фестывалю, які прысвечаны адной вялікай, важнай, высокароднай справе – развіцця і папулярызацыі нашага беларускага слова, беларускага тэатра. Прыемна, што на фестывале побач са знакамітымі сталічнымі тэатрамі прадстаўлены пастаноўкі амаль з усіх рэгіёнаў Беларусі, абласных і раённых цэнтраў. Гэта таксама вельмі добрая з’ява, бо беларускую драматургію любяць ставіць і з асалодай глядзяць па ўсёй нашай краіне.

Ирина Дрига озвучила поздравительные слова в адрес участников и гостей фестиваля от Министра культуры Беларуси Анатолия Маркевича.

Начальник управления культуры Могилевского облисполкома Олег Стельмашок зачитал приветственный адрес и добрые пожелания от председателя облисполкома Анатолия Исаченко.

Почетное право торжественно открыть фестиваль предоставили председателю Бобруйского горисполкома Игорю Киселю.

– Я очень рад, что наш город является площадкой для межрегионального культурного сотрудничества. Театральные коллективы из разных городов Беларуси в эти дни объединяет благородная цель – донести до зрителей многообразие тем и образов национальной классической и современной драматургии, сценического искусства. Традиции, заложенные нашим земляком Винцентом Ивановичем Дуниным-Марцинкевичем, мы продолжаем и развиваем. Все, кто причастен к театральному искусству во время фестиваля, – это люди, которым небезразлична судьба национальной культуры. Желаю всем участникам театрального фестиваля творческого подъема, плодотворной работы на благо общего дела, положительных эмоций и нескончаемых аплодисментов, организаторам этого масштабного культурного мероприятия – успехов, а зрителям – самых приятных впечатлений, – поздравил с открытием Игорь Николаевич.

В первый день форума зрители увидели спектакль «Чорная панна Нясвіжа» Национального академического театра имени Янки Купалы. Мистическая легенда, в которой переплелись любовь и коварство, интриги и верность чувствам.

Впереди еще пять дней знакомства с талантливыми постановками и творчеством белорусских драматургов.

Маргарита Бушуева