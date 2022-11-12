Драматическую балладу «Не покидай меня» показали на сцене бобруйского театра

Днем 12 октября на основной сцене Могилевского областного театра драмы и комедии им. В.И. Дунина-Марцинкевича Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Брестский академический театр драмы им. Ленинского комсомола Беларуси» представил драматическую балладу «Не покидай меня».

О чем он?

Герой войны гвардии капитан Михасев назначен командиром специальной разведгруппы из четырех человек. На подготовку к секретной миссии – двадцать дней. За это короткое время Михасев должен превратить зеленых новичков в настоящих разведчиков, приспособленным к любым неожиданностям и ужасам войны. Но Михасев не готов к тому, что разведгруппа состоит исключительно из женщин.

Спектакль с антрактом длился более двух часов. Он прошел в рамках VIII Республиканского фестиваля национальной драматургии имени В.И. Дунина-Марцинкевича.

Что сегодня покажут еще?

Согласно программе, далее в театре в 15.30 заработает творческая лаборатория. А уже вечером в 18.00 в Бобруйске продемонстрируют одновременно два театральных зрелища:

на основной сцене нашего театра «Минский областной драматический театр» представит драму «Сестры Дастаеўскія»

во Дворце искусств города «Новый драматический театр Минска» покажет комедию «Нобелевская неделя».

Виктор ЧАБАН, фото автора.