Более 70% билетов продано на VIII Республиканский фестиваль национальной драматургии
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Об этом заявила на пресс-конференции «О проведении VIII Республиканского Фестиваля национальной драматургии имени В.И.Дунина-Марцинкевича» Ирина Дрига, начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры, сообщает Bobrlife.
«Очень интересует всех всегда, как реализуются билеты. Потому что наилучшая реклама, наилучшая оценка фестиваля – это интерес его зрителей. Стоит сказать, что они очень быстро расходятся, их активно покупают. По состоянию на вчерашний день (8 октября – Прим. Bobrlife) уже было продано больше 70% билетов», – рассказала Ирина Владимировна.
Виктор ЧАБАН.
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