В республиканском фестивале драматургии примут участие 11 театров Беларуси

В VIII Республиканском фестивале национальной драматургии имени В.И.Дунина-Марцинкевича в Бобруйске примут участие одиннадцать театров из семи городов Беларуси. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Ирина Дрига, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень приятно, что в этом году у нас возобновлен и пройдет в Бобруйске с 11 по 16 ноября VIII Республиканский фестиваль национальной драматургии имени В.И.Дунина-Марцинкевича. Фестиваль включает две конкурсные программы: "Спектакль театра драмы" и "Эксперимент". Всего участвует одиннадцать спектаклей, в том числе в номинации "Спектакль театра драмы" - восемь спектаклей, в программе "Эксперимент" - три спектакля", - рассказала Ирина Дрига.

Широко представлена география участников фестиваля. "В нашем конкурсе участвуют театры из Бреста, Витебска, Гомеля, Молодечно, Бобруйска, Могилева и Минска. Это четыре театра, которые подчиняются Министерству культуры, и семь театров, которые работают в областных и даже районных центрах. Для искусства нет географических границ, нет у нас ни культурной столицы, ни культурной провинции, периферии - у нас единое культурное пространство", - подчеркнула начальник главного управления.

Республиканский фестиваль национальной драматургии готовили долго, отборы проходили еще в 2021 году, дополнила Ирина Дрига. "И по разным причинам, в том числе связанным с эпидемиологической ситуацией, фестиваль был перенесен на 2022 год. Но те спектакли, которые были отобраны, сохранились в программе. Также отобрали два новых спектакля: это постановки Белорусского государственного академического театра юного зрителя и Могилевского областного театра драмы и комедии имени В.И.Дунина-Марцинкевича", - отметила начальник главного управления.

"Нам очень радостно, что, несмотря на разные эпидемиологические и другие причины, несмотря на изменения состава труппы некоторых наших театров, фестиваль живет и развивается, обогащается, прирастает участниками, интересными спектаклями, среди которых постановки как по произведениям современных авторов, так и по произведениям классиков белорусской литературы", - добавила Ирина Дрига.