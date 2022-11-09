Директор бобруйского театра: вход в «творческую лабораторию» свободный – предварительно нужно записаться

Об этом рассказала на пресс-конференции «О проведении VIII республиканского фестиваля национальной драматургии имени В.И. Дунина-Марцинкевича» Вероника Винель, директор Могилевского областного театра драмы и комедии им. В.И. Дунина-Марцинкевича (Бобруйск)».

– Если говорить о «творческой лаборатории», у нас для зрителя вход свободный, предварительно нужно только записаться. После читки или после этюдов мы устраиваем обсуждение, и любой может в этом принять участие. Думаю, это важно, ведь у нас есть обратная связь, – отметила Вероника Александровна. – Считаю, что это очень важный элемент работы фестиваля. Потому что данная работа способствует поиску новых форм, новых подходов, определяет новые имена, формы сотрудничества, и очень часто читки, произведения, которые мы разбираем в «творческой лаборатории», основательно укореняются в репертуаре нашего театра, а также являются участниками многих международных конкурсов и фестивалей.

Для справки:

Творческая лаборатория – это знакомство с новыми тенденциями, драматургами, пьесами, режиссерами, художниками, хореографами, театральными деятелями, критиками...

В рамках лабораторий, как правило, осуществляются постановка читок, эскизов спектаклей, проведение мастер-классов, встречи с театральными деятелями; а каждая постановка, показанная в рамках лаборатории, обязательно обсуждается критиками и участниками в открытом режиме.

Цель лабораторий – придание импульса развития отдельно взятому театру, а при удачной читке или эскизе спектаклей – дальнейшее создание спектаклей на основе представленных работ.

Подготовил Виктор ЧАБАН.