Какие спектакли состоятся в рамках Республиканского фестиваля национальной драматургии им.В.И.Дунина-Марцинкевича?

11 ноября в 18:00 фестиваль торжественно откроет спектакль Национального академического театра имени Янки Купалы!

«Чорная панна Нясвіжа»

мистическая легенда о любви (12+) / на белорусском языке

Автор — Алексей Дударев

Режиссер — Валерий Раевский

Композитор — Борис Герлован

Продолжительность – 1 час 30 минут без антракта

Трудно найти Черную Деву в театре, особенно когда ее там нет. Но вот уже четыре века в Несвижском замке появляется призрак молодой женщины. По легенде, это истерзанная душа насильственно погибшей любовницы короля Сигизмунда – Варвары Радзивилл. Не смирившись со смертью возлюбленной, Жигимонт вызывает дух умершей…

Спектакль пройдет на основной сцене нашего театра

12 ноября в 12:00 Заслуженный коллектив РБ «Брестский академический театр драмы им.Ленинского комсомола Беларуси» «Не покидай меня»

драматическая баллада (12+) / на русском языке

Автор — Алексей Дударев Режиссер — Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Александр Козак

Художник — Николай Полторака

Хореография – Валерий Султанов Продолжительность – 2 часа с антрактом Герой войны гвардии капитан Михасев назначен командиром специальной разведгруппы из четырёх человек. На подготовку к секретной миссии – двадцать дней. За это короткое время Михасев должен превратить зелёных новичков в настоящих разведчиков, приспособленным к любым неожиданностям и ужасам войны. Но Михасев не готов к тому, что разведгруппа состоит исключительно из женщин. Спектакль пройдет на основной сцене нашего театра

12 ноября в 18:00 «Минский областной драматический театр» «Сестры Дастаеўскія»

драма (12+) / на белорусском языке

Автор — Егор Конев

Режиссер — Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Валерий Анисенко

Художник — Андрей Жигур

Композитор – Тимур Калиновский

Продолжительность – 2 часа 20 минут с антрактом

«Сестры Достоевские» — это исторический детектив, основанный на реальных событиях, произошедших в начале 17 века в Минском воеводстве. На территории родового поместья при загадочных обстоятельствах совершено убийство его владельца, шляхтича Станислава Карловича. Запутанное преступление расследует известный в то время земский судья Андрей Станкевич, которого называют белорусским Шерлоком Холмсом. За время своей карьеры судья заработал репутацию порядочного, неподкупного человека и кропотливого профессионала. В этой истории с неожиданными сюжетными поворотами соединились преступление и наказание, непредсказуемый для зрителя поиск истины и такой факт, согласно которому мог погибнуть род Достоевских, который подарил миру знаменитого писателя Федора Михайловича Достоевского!

Спектакль пройдет на основной сцене нашего театра

12 ноября в 18:00 «Новый драматический театр Минска» «Нобелевская неделя»

комедия (16+) / на русском языке

Автор — Валерий Пепеляев

Режиссер — Сергей Куликовский

Художник — Лидия Малашенко

Продолжительность – 2 часа с антрактом

В комедии «Нобелевская неделя» в ироничной и парадоксальной форме рассказывается о том, как незаметно для самих себя в какой-то момент мы предаем идеалы юности и свои прошлые мечты. Как оказываемся втянуты в водоворот чужой воли и чужих мнений, как вместо живой естественной речи вдруг переходим на язык штампов и стереотипов масс-медиа и социальных сетей. Как незаметно с течением времени в нас прорастает зависть к чужому успеху, лень и праздность. Как невозможно порой в какой-то момент определить, где мы настоящие, а где придуманные. Собирательные образы современных интеллектуалов и обывателей, пародийный любовный треугольник, элементы абсурда и фарса — повод поразмышлять о противостоянии быта и чувства, свободы и несвободы, о взаимоотношениях интеллигенции и общества, высоких идеалов и безразличия. При этом, нельзя быть уверенным до конца в том, что всё действительно происходит наяву и не является игрой фантазии.

Спектакль пройдет на сцене ГУК «Дворец искусств» Бобруйска

13 ноября в 12:00 Заслуженный коллектив РБ «Театр-студия киноактёра УП «Национальная киностудия «Беларусьфильм»

«Тэатр купца Япішкіна»

сатира в одном действии (12+) / на белорусском языке

Автор — Евстигней Мирович

Режиссер — Заслуженный артист РБ Александр Беспалый и Владимир Грицевский

Художник — Анатолий Удовиченко

Композитор — Валерий Воронов

Хореограф — Валентина Полушкина

Продолжительность – 1 час без антракта

Спектакль поставлен по пьесе белорусского драматурга, актера, режиссера и педагога, основоположника белорусской драматургии и комедии Евгения Мировича, сумевшего ясно и глубоко понять самобытность белорусской культуры и воплотить ее в своей драматургической и режиссерской практике. . Творчество Мировича — это посвящение искусству, стремление сделать театр актуальным и современным, гражданской школой жизни для зрителей. Что можно купить за деньги? Почти все — хоть театральный художник в провинциальном городке. Но Театр, как и Талант, купить нельзя…

Спектакль пройдет на основной сцене нашего театра

13 ноября в 14:00 «Гомельский городской молодежный театр» «Путаница»

ироническая драма (16+) / на русском языке

Автор — Алексей Макейчик

Режиссер — Денис Федоров

Художник — Денис Федоров

Працягласць – 1 час 40 минут без антракта

Кабинет психолога. Женщина и мужчина. Психолог и клиент. Правда, по мере развития событий мы перестаём понимать, кто из них нуждается в психологической помощи, а кто её оказывает. — …Скажите, вы психолог или психотерапевт? — Я, в принципе, и так и так могу. Вам кто нужен?… Та самая путаница, как детская игра, — в головах, событиях, чувствах, желаниях. И очень нужно разобраться. Но как же всё запутано! Распутывая один узел, завязываешь два новых. И так до бесконечности. Удастся ли герою разобраться в своих проблемах? Поможет ли психолог распутать клубок? Казалось бы, решение всё ближе, но… Спектакль — о вечном поиске счастья, которое постоянно ускользает.

Спектакль пройдет на малой сцене нашего театра

13 ноября в 19:00 Заслуженный коллектив РБ «Белорусский государственный академический театр юного зрителя»

«Альпы. Сорок первый»

музыкальный спектакль (12+) / на русском языке

Автор — Василий Быков

Режиссер — Татьяна Самбук

Художник — Дарья Волкова

Музыкальное оформление – Тамара Пигулевская

Хореограф — Кирилл Балтруков

Продолжительность – 1 час 10 минут без антракта

Настоящее глубокое чувство не выбирает время и место. Невозможно предугадать, когда и как оно появится. Иван и Джулия, сбежавшие из австрийского концлагеря в самом начале разгорающегося пламени Великой Отечественной войны, были вместе всего три дня. Три самых страшных для них и в то же время самых прекрасных и счастливых дня в их жизни…

Спектакль пройдет на основной сцене нашего театра

14 ноября в 18:00 «Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа» «Метро»

тёмная история со светом в конце тоннеля (12+) / на белорусском языке

Автор — Александр Савуха

Режиссер — Андрей Жигур

Художник — Андрей Жигур

Продолжительность – 1 час 20 минут без антракта

Успешный, перспективный бизнесмен Дмитрий Сергеевич, или просто Дима, вынужден ехать на очередную важную встречу на метро. Для него это неудобно, непривычно и даже отвратительно. Странствуя в подземном мире, Дима понимает, что здесь размещён целый город, мегаполис с девятью кольцевыми. Тут он встречает и простых рабочих, и хитрых коллег-бизнесменов, и наглых представителей охраны порядка… В итоге даже оказывается на приёме у молодого Мэра. Чтобы выбраться наверх, освободиться из тёмного плена, Дима готов на многое – на грубость, взятку, мошенничество… Он очень хочет избавиться от своего адского положения. Но возможно ли выйти к свету, если ты заблудился под землёй?..

Спектакль пройдет на основной сцене нашего театра

15 ноября в 18:00 Заслуженный коллектив РБ «Могилевский областной драматический театр» «Прымакі»

комедия в одном действии (16+) / на белорусском языке

Автор — Янка Купала

Режиссер — Татьяна Пацай

Хореограф — Алина Клименкова

Продолжительность – 1 час без антракта

Янка Купала определил жанр пьесы как «сценическую шутку в одном действии», основанную на народной шутке. И вот шутка. Однажды утром Домицела обнаруживает в своей постели не собственного мужа, а крестного Максима. Тем временем ее муж Трахим, ничего не подозревая, сладко спит в чужом доме, со своей двоюродной сестрой Полонеей. История усугубляется еще и тем, что дети родственников, сбитые с толку ночными приключениями, любят друг друга и хотят пожениться. Но не станет ли бурный семейный конфуз препятствием на пути к счастью молодоженов? Что ж, давайте узнаем!

Спектакль пройдет на основной сцене нашего театра

15 ноября в 18:30 «Могилевский областной театр драмы и комедии им.В.И.Дунина-Марцинкевича (Бобруйск)» «Песя и Янко»

лирическая драма (16+) / на русском языке

Автор — Аркадий Шульман, Ян Карпинский

Режиссер — Татьяна Дорогобед

Художник — Петр Анащенко

Музыкальное оформление — Александр Петруша

Балетмейстер — Маргарита Папруга

Продолжительность – 1 час 55 минут с антрактом

Сами авторы обозначили жанр предельно просто: пьеса о войне и о любви… О войне, потому что в основе сюжета — события военного времени. О любви, потому что перед нами — история любви молоденькой еврейки Песи и цыгана Янко, чудом спасшихся от уничтожения фашистами. Но не всё так просто: и в пьесе, и в спектакле сосуществуют два временных плана — военный (где Песя, молоденькая еврейка, и Янко, взрослый цыган, пытаются выжить в таких условиях, в которых выжить невозможно) и современный (где Песя, уже пожилая женщина, впервые, с большим трудом, с опаской, делится своей историей с молодым журналистом Егором). Спектакль наполнен огромным человеческим смыслом, показывая всем, как в страшных нечеловеческих условиях люди находят силы, чтобы жить, поддерживая друг друга и сохраняя в себе Человека.Спектакль пройдет на основной сцене Могилёвского областного драматического театра Могилёва.

16 ноября в 18:00 Заслуженный коллектив РБ «Республиканский театр белорусской драматургии» «Альпійская балада»

военная повесть (16+) / на белорусском языке

Автор — Василий Быков

Режиссер — Светлана Науменко

Художник — Юрий Соломонов

Хореограф – Максим Дубовский

Видеоконтент — Елена Хмелевская

Продолжительность – 1 час 30 минут без антракта

Послышался рёв сирены… автоматная очередь, собаки… Неужели получилось? Неужели Ивану и Юлии удалось вырваться из фашистского пекла посреди Альп? Но что дальше? Холод, немного хлеба на двоих. Смерть? Нет! Нужно бежать, только бежать, чтобы выжить, главное — выжить, чтобы быть счастливым. Спектакль «Альпийская баллада» по одноименной повести классика белорусской литературы Василия Быкова – это нежная и трогательная история любви, сохранения милосердия и человеческой гордости в ужасных и бесчеловечных обстоятельствах. Это также размышления о том, почему люди преследуют, уничтожают и насилуют друг друга. В спектакле органично сочетаются пластика, видеоконтент и совершенно естественный способ существования актеров на сцене.

Спектакль пройдет на основной сцене нашего театра