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Винель: мы сохраняем главную уникальность нашего фестиваля – все произведения представлены от белорусских авторов

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Винель: мы сохраняем главную уникальность нашего фестиваля – все произведения представлены от белорусских авторов

Директор учреждения культуры «Могилевский областной театр драмы и комедии им. В.И. Дунина-Марцинкевича» Вероника Винель во время проведения пресс-конференции «О проведении VIII Республиканского фестиваля национальной драматургии имени В.И. Дунина-Марцинкевича» подчеркнула, что сегодня сохраняется главная уникальная особенность фестиваля – все произведения представлены от белорусских авторов, сообщает Bobrlife.

– Я от имени дирекции театра и дирекции фестиваля хочу выразить огромную благодарность Министерству культуры Республики Беларусь, Могилевскому областному исполнительному комитету, Бобруйскому городскому исполнительному комитету за то, что Республиканский фестиваль национальной драматургии продолжает свою работу в стенах нашего театра, который носит имя основателя белорусской драматургии Викентия Ивановича Дунина-Марцинкевича. Мы готовимся к этому празднику очень серьезно, давно, соблюдаем традиции. Мне очень приятно, что на сегодняшний день мы сохраняем главную уникальность нашего фестиваля – все произведения представлены исключительно от белорусских авторов. А у нас в текущей программе 11 спектаклей, – сказала она.

Виктор ЧАБАН.

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