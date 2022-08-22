Придают городу яркие краски. Союзная молодежь и коммунальщики участвуют в акции «Сделаем город краше»

22 августа активная союзная молодежь – представители ОАО «Бобруйский завод КДП», ОАО «ТАиМ», ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» – вместе с КУП «ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска» приняли участие в городской акции «Сделаем город краше».

– Сегодня прекрасная погода. Ребята с хорошим настроением, с юмором, на позитиве. А в дружной компании и работать веселее. Мы благоустраиваем детскую площадку на бульваре Приберезинском, дом 24, корпус 2. К слову, мы ее помогали устанавливать 2 года назад совместно с депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Верой Владимировной Широкой. Сегодня здесь собрался актив первичных организаций общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи». Если каждый из нас приложит руку к благоустройству родного города, Бобруйск засияет яркими красками и станет еще красивее, – рассказала Анастасия Роскач, первый секретарь Первомайского районного комитета ОО «БРСМ».

– Сегодня здесь собрались 11 человек. Нам нравится такой тимбилдинг, хороший коллектив – работа в команде приносит положительные эмоции и доставляет радость. Весело, позитивно. Город должен оставаться красивым. И другие бобруйчане по желанию могут принимать участие в подобных мероприятиях по благоустройству. Делать город краше надо всем вместе. Когда каждый вносит частичку труда, в итоге получается красиво. Если нас еще раз пригласят к участию, мы с удовольствием поможем, – поделились маляры Максим Аксиневич и Давид Барковский из ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш».

В акции уже приняли участие члены первичных организаций Бобруйского городского объединения профсоюзов и отраслевых профсоюзов, Бобруйского городского комитета ОО «БРСМ», районных организаций РОО «Белая Русь», городской организации ОО «Белорусский союз женщин», коммунальные службы, трудовой десант пионерской дружины имени Федора Федоровича Архипенко, учащиеся колледжей и школ, военнослужащие, работники городских учреждений и предприятий.

Усилиями неравнодушных бобруйчан совместно с коммунальщиками на проспекте Георгиевском появилась клумба: для ее создания использовали по 700 саженцев агератума, бегонии, тагетиса. Яркие цветочные композиции из многолетних цветов созданы и на улице Ульяновской, и около проезжей части на улице Урицкого, и возле городской поликлиники №3, и около автовокзала. В Молодежном парке цветочную клумбу не только оформили, но и украсили государственной символикой. Неравнодушные горожане навели порядок во дворах домов на улице Рокоссовского, в переулке Тухачевского, благоустроили территорию средней школы №18. Активисты разрисовали 5 подъездов дома №22 на улице Западной и этаж этого же дома, где живет ветеран Великой Отечественной войны.

Бобруйчане, принимающие участие в акции, делятся положительными эмоциями и приятными впечатлениями. Они отмечают, что тимбилдинг сплачивает и объединяет, и искренне надеются, что инициатива по благоустройству города станет доброй традицией.

Виктор ЧАБАН, фото автора.