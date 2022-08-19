Трудовой десант пионерской дружины средней школы №18 принял участие в акции «Сделаем город краше»

Городская акция по благоустройству не сбавляет обороты. В четверг, 18 августа, трудовой десант пионерской дружины имени Федора Федоровича Архипенко средней школы №18 принял в ней участие.

– На протяжении лета у нас функционировал отряд «Забота» экологической направленности. Мы убирали мусор у берега Березины. Сегодня благоустраиваем школьную территорию. Здесь порядка 30 человек – учащиеся 5-х, 6-х, 7-х классов. Как представитель Молодежного парламента при областном Совете депутатов могу сказать, что молодежь предприятий, учреждений и организаций должна активно участвовать в подобных мероприятиях, чтобы наш город оставался таким же красивым, – сказала Ольга Рыбакова, заместитель директора по воспитательной работе СШ №18.

Сергей Башмаков, лидер пионерской дружины, считает, что командная работа сплачивает коллектив.

– Я вышел с одноклассниками, ребятами из младших классов, учителем и руководством школы. Мы убираем листву и наводим порядок. Вместе мы – сплоченная команда. Нужно выходить хотя бы в свои дворы, наводить порядок там, помогать городским службам украшать наш город. Мы же здесь живем, а не кто-то другой. И делаем все для себя. Не нужно разбрасывать мусор и загрязнять окружающую среду. Зачем портить природу? Для отходов есть мусорные баки. Только вместе мы сделаем город лучше, чище и краше, – сказал учащийся 8-го класса.

Марианна Марковская, учащаяся 8 «А» класса, пионер:

– Работа в команде мне нравится, а заодно мы общаемся друг с другом и находимся на свежем воздухе. Я испытываю радость от того, что могу чем-то помочь, чтобы сделать Бобруйск лучше. Думаю, и другие жители города должны принимать участие в таких мероприятиях, потому что это наш город и мы здесь живем.

Анна Ачинович, учащаяся 6-го класса, пионер:

– Пионер – это друг. Мы помогаем другим, честны и справедливы. Мне это нравится. Сегодня я не только помогаю делать город краше, но и дышу свежим воздухом. Мы убираем, чтобы наша школа была всегда красивая, чистая и аккуратная. Считаю, убирать нужно не только у себя дома, не только в школе, но и в целом на всей планете нужно поддерживать чистоту и порядок, чтобы не загрязнять Землю.