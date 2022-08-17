Союзная молодежь Бобруйска продолжает принимать участие в акции «Сделаем город краше»

В среду, 17 августа, городские представители Белорусского республиканского союза молодежи собрались для наведения порядка на придомовой территории дома №4 в переулке Тухачевского, передает корреспондент Bobrlife.

– Сегодня мы собрали секретарей первичных организаций нашего общественного объединения. Ребята всегда охотно соглашаются. Мы работали в команде, а это сплачивает и объединяет. Союзная молодежь принимает активное участие не только в мероприятиях по наведению порядка на земле, но и в благотворительных акциях, –рассказала Ирина Журавлева, главный специалист Ленинского районного комитета ОО «БРСМ».

– Вчера мне позвонили и попросили принять участие в мероприятии. Как не откликнуться? Я сразу же согласилась. Добрые дела нужно делать. Сегодня мы прокапываем и пропалываем клумбы, наводим чистоту. Жители, видя наш труд, проходят с улыбкой, а кто-то даже с благодарностью: «Молодцы!», «Спасибо!» Участвую впервые. Это опыт, который, я думаю, запомнится, – поделилась Ольга Болбас, преподаватель по сольфеджио Детской школы искусств №1 имени Е.К. Тикоцкого.

Белорусский республиканский союз молодежи приглашает всех желающих принять участие в акции, чтобы с каждым днем наш город становился все лучше и красивее, – добавила Ирина Журавлева.