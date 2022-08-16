Масштабная акция по благоустройству «Сделаем город краше» продолжается в Бобруйске

В Бобруйске продолжается масштабная акция по благоустройству «Сделаем город краше». Сегодня неравнодушные бобруйчане – представители профсоюзов – вы­шли, чтобы навести порядок во дворе дома №70 на улице Рокоссовского.

– Сегодня участие в акции приняли лидеры профсоюзных первичек различных предприятий и учреждений города. Акция по благоустройству Бобруйска необходима, самое главное – это желание его жителей. Чистота, порядок и комфорт зависят от каждого из нас. Несмотря на жаркую солнечную погоду, мы собрались для того, чтобы украсить наш родной и любимый город. Мы продолжаем призывать всех неравнодушных бобруйчан принять участие в акции и сделать город краше», – сказала Людмила Балакер, председатель Бобруйского городского объединения профсоюзов.

Корреспондент «БЖ» пообщался с участницей акции Ириной Козловой, преподавателем вокально-хоровых дисциплин ДШИ №2, председателем проф­союзного комитета государственного учреждения образования.

Откуда вы узнали о сегодняшнем мероприятии?

– Меня пригласила Ольга Сергеевна Башмакова, председатель Бобруйской городской организации профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма – позвонила и предложила принять участие, на что я сразу же согласилась.

Какие работы проводили?

– красили лавочки и облагораживали местность. Цветы поправляли, пропололи клумбы.

Какие эмоции испытывали, работая в команде?

– Только позитивные и положительные. Это так приятно – облагораживать наш родной Бобруйск. Хотя бы вот такими небольшими хорошими делами вносить свою лепту в развитие нашего города.

Как вы считаете, нужно ли другим горожанам принимать участие в подобных мероприятиях?

– Конечно. Это необходимо, для того чтобы через свой труд мы могли ценить труд друг людей. Потому что тогда каждый из нас носит свой вклад не только в свою работу. Чтобы красиво у нас было в городе, чтобы каждый ценил свой труд и оставил что-то на память о себе родному городу.

Я решила принять участие, потому что неравнодушна к жизни города и хочу, чтобы все относились так. Хочется, чтобы Бобруйск был краше, чтобы жильцы ценили труд работников жилищно-­коммунального хозяйства, – говорит Инна Буяк, заместитель главного бухгалтера КУП «ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска», председатель профкома.

– Признаться, очень рад, что работающая молодежь активно привлекается к мероприятиям, посвященным благо­устройству и наведению порядка в родном Бобруйске, в городе, где я вырос и живу. Сегодня принял участие в акции «Сделаем город краше», в ходе которой был сделан косметический ремонт на придомовой территории по адресу: ул. Рокоссовского, 70. От подобных мероприятий остаются только положительные эмоции, поскольку своим трудом приносишь пользу, – поделился Максим Страленя, председатель первичной профсоюзной организации Бобруйской центральной больницы, член Молодежного парламента при Бобруйском городском Совете депутатов.

Виктор ЧАБАН. Фото Александра АНТАШКЕВИЧА.