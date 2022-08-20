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«Сделаем город краше»: гармоничными рисунками активисты БРСМ и работники ЖКХ украшают дома в Первомайском районе

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«Сделаем город краше»: гармоничными рисунками активисты БРСМ и работники ЖКХ украшают дома в Первомайском районе

Союзная молодежь города совместно с КУП «ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска» 19 августа приняла участие в акции «Сделаем город краше». Активисты БРСМ и работники ЖКХ гармонично разрисовали 5 подъездов дома и один этаж ветерана дома №22 на улице Западной.

 

Собственноручно мы решили нарисовать символ чистоты, света, мира и любви на подъездах жителей этого дома. Пусть наш небольшой труд направит людей на мысли о том, что мы должны ценить друг друга и помогать всегда и во всем. В Год исторической памяти кроме подъездов мы украсили красками этаж ветерана Великой Отечественной войны Бориса Николаевича Мазулевского. Мы призываем молодежь нашего города и других бобруйчан к участию в этой замечательной акции, – сказала Валерия Новицкая, секретарь первичной организации ОО «БРСМ» филиала ПУ «Бобруйскгаз» РУП «Могилевоблгаз».

Работники жилищно-коммунального хозяйства в общении с корреспондентом Bobrlife рассказали, что в рамках этой городской акции в Первомайском районе уже благоустроены около 6 домов, а в ближайших планах наведение порядка на бульваре Приберезинском.

Виктор ЧАБАН, фото автора и БРСМ.

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