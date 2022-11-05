Возрождение святыни. В Бобруйске прошло празднование 200-летия со дня основания Александро-Невского собора

5 ноября на территории монастыря Святых Жен-Мироносиц прошло празднование 200-летия со дня основания собора в честь Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского. На мероприятии присутствовали руководство города, духовенство, военнослужащие Бобруйского гарнизона, представители общественных организаций. На празднование в Бобруйске прибыли православные верующие и почетные гости.

В этот день в соборе прошла праздничная Божественная литургия, которую возглавил преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский. После этого здесь состоялось заупокойное богослужение – 5 ноября в этом году отмечается также Димитриевская родительская суббота. Панихиду совершил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси. Богослужебные песнопения исполнил мужской хор минского Всехсвятского храма под управлением Дмитрия Токмакова.

– Воссоздание храма – это еще один важный момент, свидетельствующий о том, что мы бережно относимся к истории. Храм был разрушен в годы лихолетья. Мы исправляем ошибки и грехи предыдущих поколений, так как духовная составляющая нужна нашему народу. Важно сохранять культурное и историческое наследие. В этом залог будущего. Опираясь на историю, мы можем уверенно идти в завтрашний день. Удивительным образом совпало, что 200 лет тому назад воинский собор был заложен именно на этом месте, и сегодня мы совершаем его обновление. Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить тех, кто так или иначе приложил свои руку и сердце, чтобы храм возродился. Пусть вера, благочестие, любовь к Отечеству укрепляются в нашем народе. С праздником! – поздравил присутствующих митрополит.

Помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь генерал-майор Леонид Косинский передал игуменье Параскеве денежный сертификат на восстановление Александро-Невского собора.

– Уважаемые соотечественники, у этого воинского храма, который мы сегодня всем миром восстанавливаем, очень непростая история. Наверное, история и не может быть простой. В ней есть героические и трагические страницы. Но это наша с вами история. И главное, нам всем нужно помнить, что историю забывать нельзя, а тем более переписывать. Вера во все века была мощным скрепом, который позволял нам выстоять в любых испытания. И так будет всегда. В это непростое для страны время мы должны сплотиться, – подчеркнул генерал-майор.

Председатель Бобруйского горисполкома Игорь Кисель отметил, что 200-летие со дня основания Александро-Невского собора – это большое событие не только для Бобруйска, но и всей страны.

– Мы все принимали участие в восстановлении собора. Кто-то денежными средствами помог, кто-то работал здесь. Прошло уже два века, как был основан этот храм. Радостно, что духовная связь между поколениями возрождается, – сказал Игорь Кисель.

Отметим, что собор Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского был построен в стиле Ампир в 1822-1827 гг. российским архитектором А. Штаубертом. Стояла церковь в Бобруйской крепости на Соборной площади. С ноября 1910 года по 1917 год в здании бывшего крепостного собора, расположенном на центральной площади упраздненной крепости Бобруйск, помещалась полковая церковь Имеретинского 157-го пехотного полка. В 1934 году собор был взорван.

С открытием на территории Бобруйской крепости женского монастыря началось возрождение бобруйской святыни. После проведенного обследования уцелевших фрагментов фундамента здания было принято решение о восстановлении его в первозданном виде.

30 мая 2009 г. епископом Бобруйским и Быховским Серафимом был освящен крест, воздвигнутый на месте будущего собора Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского. А 16 сентября 2010 г. митрополит Минский и Слуцкий Филарет освятил часть фундамента и место под строительство святыни. В данный момент реконструкция собора продолжается.

Людмила ЛЮБИМЦЕВА. Фото Виктора ЧАБАНА.