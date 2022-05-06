Участники проекта «Дорогами Памяти и Славы» заложили парк и почтили память погибших в годы ВОВ

Участники областного патриотического проекта «Дорогами памяти и славы» продолжили путешествие по области. 6 мая в Бобруйске их ждала насыщенная программа. Сразу после торжественного возложения цветов к памятнику-танку на площади Победы гости отправились на пешеходную экскурсию по Бобруйской крепости и сделали остановку у мемориального комплекса «Жертвам фашизма».

Страшные события происходили на территории концентрационного лагеря. Здесь одновременно содержались свыше 20 тысяч советских военнопленных и мирных жителей, брошенных за колючую проволоку. Некоторые архивные данные свидетельствуют, что за год с небольшим в этом лагере уничтожили более 40 тысяч человек. В крепостной казарме накануне 7 ноября фашисты устроили поджог. В результате тысячи узников сгорели заживо, а 1700 человек расстреляли из автоматов и пулеметов при попытке к бегству.

А сегодня ребята вооружились лопатами и ведрами для самого мирного события – был заложен парк Памяти и славы. Работа у трудового десанта спорилась. В завершение участникам проекта вручили мешочек с землей с территории бывшего концентрационного лагеря «Дулаг-131».

Педагог дополнительного образования, экскурсовод центра туризма Бобруйска Светлана Калюта сказала несколько теплых слов гостям города, поблагодарила за возрождение парка, который был на этом месте задолго до страшных военных событий, и пригласила приезжать чаще в наш город «к своему деревцу».

Проект, посвященный Году исторической памяти и 77-й годовщине Великой Победы, стартовал 25 апреля в Могилеве и завершится 9 мая. Главные цели проекта – сплочение как молодежи, так и всех жителей Могилевщины на основе исторических и героических традиций нашей Родины, противостояние попыткам искажения правды о роли советского народа в Великой Отечественной войне, популяризация достижений современной белорусской государственности. От молодых людей сегодня во многом зависят продолжение лучших традиций, сложившихся в белорусском обществе, настоящее и будущее Отечества, сохранение исторической памяти и преемственности поколений.