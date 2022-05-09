Спасибо за Победу! Ветерана Бориса Музалевского поздравили с 9 Мая

Праздничным утром 9 Мая ветеран Борис Николаевич Музалевский принимал гостей. С поздравлениями, цветами и подарками к Дню Победы к нему заглянули председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев, его заместитель Виктория Омелюсик, председатель городского Совета депутатов Михаил Желудов и председатель городского совета ветеранов Наталья Коновалова.

– Спасибо за то, что мы сегодня живем под мирным небом! Спасибо за Ваш вклад в Победу! Что мы вместе встречаем этот замечательный праздник, радуемся и гордимся. Важно, что вы, ветераны, даете нам стимул, чтобы творить, совершать добрые и хорошие дела на благо нашей страны. Долгих лет жизни, крепкого здоровья и бодрости духа! – искренне пожелали ветерану.

Борис Николаевич поделился бережно хранимыми воспоминаниями о нелегком военном времени. Со старых фотографий смотрит молодой боец Музалевский. Его призвали в армию в 17 лет в ноябре 1943 года, а в 1944 году после «учебки» он отправился на фронт. Борис Николаевич воевал в восточной Пруссии, Германии. Первую медаль «За отвагу» получил за участие в боевых операциях в районе деревни Карвинден в феврале 1945 года. Отличный стрелок Музалевский «метким огнем не давал немцам возможности выходить из-за укрытия, уничтожил при этом 5 немцев». Ко второй награде его представили также в феврале 1945 года за мужество и героизм в боевых операциях в районе Найденбург – Эльбинг – Фрауенбург, где «активно участвовал в боях, действуя умело и мужественно». Однако наградные документы во время войны затерялись и вторая медаль «За отвагу» нашла героя только в 2017 году. После Великой Отечественной Борис Музалевский отдал еще несколько лет срочной службе.

77-й День Великой Победы Борис Николаевич встречает с прекрасным праздничным настроением в кругу большой семьи.

Маргарита Бушуева, фото Александра Анташкевича