Ежегодно мир теряет почти 8 миллионов человек, которые становятся жертвами раковых заболеваний

Чаще всего раковые «клешни» внедряются в легкие, желудок, кишечник, молочную и предстательную железы. Один из главных факторов риска развития злокачественных новообразований – возраст. И чем старше человек, тем больше шансов у рака.

В нашем организме постоянно происходит деление клеток. Всегда имеются клетки, которые начинают делиться неправильно, и под действием различных факторов внешней среды начинается рост опухоли. Онкологические заболевания занимают второе место среди причин смертности населения. Но злокачественные заболевания можно предупредить в ряде случаев. Важно проводить как первичную, так и вторичную профилактику онкологических заболеваний. Под первичной понимается предупреждение возникновения злокачественных опухолей и предшествующих им предопухолевых состояний путем устранения или нейтрализации воздействий неблагоприятных факторов окружающей среды и образа жизни, а также путем повышения неспецифической резистентности организма. Эта система мероприятий должна охватывать всю жизнь человека. В наши дни активно используется превентивная онкология. Сюда входят пищевые и лекарственные факторы, которые могут снизить у человека вероятность появления злокачественных опухолей. Правильное питание уменьшает вероятность возникновения рака на 20-30 процентов. Второе — оральные контрацептивы. Если женщина принимает их систематически, 5, 10, 15 лет, то вероятность рака молочной железы у нее ниже на 30 процентов, матки — на 50 процентов, яичников — на 60 процентов. Третье – оказалось, что некоторые хорошо известные лекарства влияют на появление и развитие опухолей всех локализаций — от опухолей головы и шеи до толстого кишечника. Речь идет, например, о парацетамоле и аспирине.

За последние годы представления о том, что такое антираковый образ жизни, значительно изменились. Получены совершенно достоверные доказательства того, что избыточный вес является одним из наиболее серьезных факторов риска развития рака. Оказалось, что у женщин, у которых индекс массы тела выше 25, заметно повышается риск развития рака. Это довольно условная граница, но при значительном превышении этого индекса в два раза повышается риск развития рака молочной железы, тела матки, яичника. Сегодня уже достоверно показано, что недостаток физической активности также играет очень важную роль в повышении риска развития онкопатологии. То есть первая рекомендация – не толстеть, следить за своим весом. Вторая тесно связана с первой. Европейский антираковый кодекс рекомендует ежедневную физическую нагрузку по 30-40 минут настолько интенсивную, чтобы вспотеть. Это может быть бег, плавание, упражнения в тренажерном зале или дома с гантелями – кому что нравится, кто что себе может позволить. Научно доказано, что такая нагрузка является защитой не только против рака, но и от развития сердечно-­сосудистых заболеваний, запоров и многих других недугов. Считалось, что избыточное потребление животных жиров – масла, жирного мяса – является фактором риска для развития рака. Теперь же стало ясно, что оно опасно не само по себе, а потому, что такое питание увеличивает калорийность пищи. А вот калорийность пищи – серьезный фактор риска. Но те же калории можно «набрать» и при вегетарианском питании, если не­умеренно увлекаться жареными (пусть и в растительном масле) продуктами. Статус защитников от рака заслужили свежие овощи, если их употреблять в достаточном количестве. А также морепродукты и рыба. Защитные свойства связаны с наличием в рыбе и свежих овощах витаминов, антиоксидантов.

Другие пожелания также относятся к профилактическим мероприятиям. Женщинам желательно проходить маммографию после 50 лет ежегодно и делать цитологическое исследование шейки матки ежегодно в любом возрасте. И мужчинам, и женщинам рекомендуется провести колоноскопическое исследование для выявления полипов кишечника, чтобы их вовремя удалить и не допустить развития рака.

Но основные «киты» антираковой профилактики: – не курить; – не толстеть; – заниматься спортом.

Не теряют важной роли сегодня профилактические медосмотры: самообследование женщиной молочной железы, посещение смотрового кабинета, прохождение маммографии, регулярной флю­орографии, ультразвукового исследования органов малого таза и брюшной полости, посещение уролога для мужчин. Жизнь доказывает, что при раннем обращении опухоль излечима. Но еще лучше рак предупредить. Многие показатели здоровья можно улучшить, если мы будем придерживаться здорового образа жизни.

Игорь Шарф, главный врач

Бобруйского межрайонного

онкологического диспансера