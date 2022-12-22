Андрей Михалев: хочется сегодня достойно выступить и показать болельщикам над чем мы работали

Главный тренер «Динамо-Шинника» - о матче со «Спартаком».

- Вся команда верила в то, что эту домашнюю серию мы проведем в Бобруйске. Очень рады, что наконец-то мы дома! Переезды забирали очень много сил и эмоций. Дом есть дом.

- Играем сегодня с московским «Спартаком», с которым уже встречались по ходу сезона. Какие ожидания?

- Пять игр подряд у нас поражения. Нужно команде сплотиться. Немного потеряли чувство ответственности. Нужно собраться в единый кулак. Сейчас вернулись ребята со сборной, у них много положительных эмоций после Кубка Первого канала, поэтому надеемся, что они нам помогут и поделятся победной энергией. Нам нужна любая победа, не важно, будет ли она в овертайме, или по буллитам, но она нам нужна, тем более дома. Хочется сегодня достойно выступить и показать болельщикам над чем мы работали шесть месяцев.

Читайте также: