Шикарная церемония открытия, выступление джаз-бэнда, аниматоры. Что еще ждет болельщиков на домашнем матче в Бобруйске?

Уже сегодня, 22 декабря, первый матч в обновленной «Бобруйск-Арене» пройдет в 17.00. Соперником выступит московский МХК «Спартак».

Для болельщик составлен подробный гайд развлечений внутри нашей арены.

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