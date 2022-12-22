Вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея: в Бобруйске очень преданные болельщики, которые не раз доказывали свою любовь к команде

– Мы очень рады, что спустя семь лет молодежный хоккей возвращается на «Бобруйск-Арену». В этом городе очень преданные болельщики, которые не раз доказывали свою любовь к команде и под завязку заполняли трибуны. «Динамо-Шинник» успешно выступает в сезоне 2022/2023, в составе много талантливой молодежи. Клуб проделал большую работу, сейчас арена отвечает всем необходимым требованиям и готова принять матчи МХЛ. Поздравляю всех болельщиков «Динамо-Шинника» с этим событием, – отметил вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов.

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