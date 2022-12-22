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Спорт

Большой хоккей возвращается в Бобруйск! Первый матч пройдет уже сегодня

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Большой хоккей возвращается в Бобруйск! Первый матч пройдет уже сегодня

Приглашаем жителей и гостей города на первый домашний матч Чемпионата Молодежной хоккейной лиги бобруйской хоккейной команды «Динамо-Шинник».

Уже сегодня, 22 декабря, первый матч в обновленной «Бобруйск-Арене» пройдет в 17.00. Соперником выступит московский МХК «Спартак».

Приходите, чтобы насладиться игрой и поддержать наших ребят, побудив их к победе!

Для болельщиков будет организовано крутое шоу и множество различных активностей, чтобы сделать этот день по-настоящему ярким и незабываемым.

Билеты уже можно приобрести в кассах ледовой арены. Справки по тел.: 72-04-65. А так же онлайн на Ticketpro.

Виктор ЧАБАН, фото автора.

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