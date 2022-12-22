Большой хоккей возвращается в Бобруйск! Первый матч пройдет уже сегодня
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Приглашаем жителей и гостей города на первый домашний матч Чемпионата Молодежной хоккейной лиги бобруйской хоккейной команды «Динамо-Шинник».
Уже сегодня, 22 декабря, первый матч в обновленной «Бобруйск-Арене» пройдет в 17.00. Соперником выступит московский МХК «Спартак».
Приходите, чтобы насладиться игрой и поддержать наших ребят, побудив их к победе!
Для болельщиков будет организовано крутое шоу и множество различных активностей, чтобы сделать этот день по-настоящему ярким и незабываемым.
Билеты уже можно приобрести в кассах ледовой арены. Справки по тел.: 72-04-65. А так же онлайн на Ticketpro.
Виктор ЧАБАН, фото автора.
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