Артем Каркоцкий о «Динамо-Шиннике»: на арене всегда будет аншлаг, ведь в Бобруйске хорошие болельщики

– Переезд «Динамо-Шинника» в Бобруйск не может не огорчать минских болельщиков, потому что мы привыкли видеть их в Минске и следить за их играми с топовыми командами из России. Но, я считаю, что зрители Бобруйска достойны наблюдать за их хоккеем на своей шикарной арене. Нам остается только пожелать удачи. С одной стороны, руководству «Динамо-Шинника» предстоит еще многое сделать, чтобы привлечь на новую арену зрителей. А единственное, чем команда может их привлечь – это оставаться на том же уровне, играть в тот же хоккей, который они демонстрируют, оставаться в топе. А с другой, мне кажется, что на арене всегда будет аншлаг, ведь Бобруйске хорошие болельщики. Это мы помним еще по первому опыту МХЛ и по турнирам, которые там проходили. Поэтому желаю команде только удачи и хорошего хоккея!

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