Как Гнилище стало Глинищем. Много ли мы знаем об урочищах, речках и озерах Бобруйщины

Из толкового словаря русского языка Д.Н. Ушакова узнаем, что урочище – это участок, местность, отличающаяся от окружающей какими-нибудь естественными признаками, например, лес среди поля, болото и т. п. Сегодня на слуху у бобруйчан остались, скорее всего, названия только урочищ Белый Берег да Глинище. Самое интересное, что на довоенной карте их не было, зато обозначены другие, которых мы, к сожалению, не помним.

Что-то теряем, а что же находим?

Да, Белый Берег – это приобретение послевоенных поколений бобруйчан, назвавших так красивое место на берегу старого русла Березины. Выделяется оно в окружающих его лесах и болотах? Безусловно. Прекрасной дубравой и песчаным пляжем, где так любят проводить турслеты, квесты и просто отдыхать горожане и их гости. А назвали урочище так по антонимической аналогии с Красным Берегом, где первое слово означает «красивый» и которых немало в окрестностях нашего города. Но вот на старой карте его нет, хотя буквально рядом помечены какие-то здания и сооружения без пояснительных надписей. Что же это? Молодежь, наверно, не знает, что именно здесь располагался стационарный военный лагерь «Большевик» для обучения войск. Объект был секретный, поэтому и не обозначался на картах. Пос­ле войны назначение его немного изменилось – здесь в боксах хранилось немало военной техники, которая к началу 2000-х была передислоцирована, а хранилища разобраны. И сегодня в нашем городе можно увидеть заборы из железобетонных элементов, доставленных из почившего в бозе «Большевика».

А вот с урочищем Глинище произошла другая история. Дело в том, что прежде эта местность слева от кольцевой дороги, если выезжать из города через мост возле «ФанДОКа», называлась Гнилище. Пока о нем знали только рыбаки да охотники, претензий топоним не вызывал. Но вот в наше время место облюбовали любители автомобильных гонок, здесь начали проводить международные соревнования. Естественно, неблагозвучное название Гнилище могло неприятно воздействовать на слух и чувства состязающихся и их болельщиков. Поэтому как бы случайно была допущена описка, неточность в написании с перестановкой букв. Новое название прижилось и никаких эмоций не вызывает. Хотя исторически имя этого заболоченного ранее места возникло от гниющей в болоте растительности, а никак не от залежей глины в здешних недрах, о чем может подумать несведущий поклонник автомотогонок.

Вслед за солнцем

Если продвигаться вместе с солнцем по восточной левобережной части сегодняшней Бобруйщины, то на ее в основном безлесной и малоболотистой территории урочищ мы много не найдем. Нет, есть какие-то обиходные названия мелких приметных мест, но на карты они не попали. Хорошо помню, как более сорока лет назад учитель из Стасевки писал нам в газету краеведческие заметки и рассказывал об урочище Кукованка. Из отмеченных же картографами прошлого века назовем урочища Медведь-Болото и Голое Болото между Думановщиной и Величково на нынешней границе с Кировским районом да урочище Залесишье в окрестностях Панкратовичей. Знают ли о них, помнят ли тамошние жители?

Не так много знаковых мест с интересными названиями и на правобережье Березины, хотя на юге нашего района час­то непроходимое из-за болот и лесных дебрей его называют Предполесьем. Немало и автор походил по этой части Бобруйщины в поисках грибов и других даров леса. К сожалению, современные навигаторы не показывают, например, урочища Большой Мох километрах в десяти от Орсичей или Проходский Мох за Михайловкой. Некоторые прежние названия трансформировались: например, в Броже считают богатым на грибы и ягоды урочище Подлипки, но не все знают, что это название существовавшего до войны хутора. И наоборот, гелоним Тыголицкое Болото дал имя сегодняшнему поселку мелиораторов Туголице.

То берег левый нужен нам, то берег правый…

На карте 1665 года ныне известные реки, впадающие в Березину, тоже не все назывались как сегодня. Самое интересное, что и в XVII веке наша главная вод­ная артерия буква в букву именовалась так же. Свислочь тоже столетия течет без изменений в названии. Аналогичная история и у левобережной Ольсы. А вот другие гидронимы звучали несколько иначе: сегодняшняя Волчанка – Волчна, наша родная Бобруйка – Бобрвица, нынешняя Ола – Ольха. Более мелкие речки и ручьи тоже сегодня почти неизвестны бобруйчанам, в том числе и протекавшие и протекающие по территории города. Назовем из таких Днепрец, впадавший в Бобруйку.

Остальные по правому берегу Березины незначительны, потому на довоенных картах уже названий не имели. В нынешних пределах города по паре безы­мянных ручьев были обозначены впадающими в реку между Антоновкой и Кривым Крюком, между железнодорожным мостом и хутором Поплавец. Ниже Ломов крупнейшим правобережным притоком Березины была и есть Брожка (она же Продвинка), вобравшая в себя и стоки мелиоративных каналов.

На левобережье было больше водных источников, питающих большую артерию, но тоже в основном безымянных, если судить по предвоенным верстовкам и двухверстовкам. Ниже устья Ольсы впадал в Березину ручей, бравший начало за Любоничами и протекавший через Гуту. Еще ниже, перед нынешним Белым Берегом, голубой жилкой на карте тоже обозначался ручей. Небольшая речушка впадала у железнодорожного мос­та. Наконец, более заметная речка Вирь питала своими водами Березину ниже Стасевки.

А сколько озер и озерков в пойме Березины! Выше по течению – Великое, Жовин, Якшица и более десятка безы­мянных, напротив города – Виницкое, Дрогичин, Кривое и несколько безымянных. Называемый сегодня Дубовским каскад озер начинается напротив города с озера Дрогичин и уходит на юг озерами Усох, Плавун и Вяхово – последнее наиболее крупное. Выше Стасевки в пойме Березины находится также озеро Ореховое. Вот, пожалуй, и вся гидрографическая обстановка поймы нашей главной реки в нынешних границах города и ближайших окрестностей.

Александр Казак.

Фото автора.