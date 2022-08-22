За три дня в Беларусь прибыли 683 гражданина Украины, сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.

Как рассказали в ведомстве, граждане Украины продолжают прибывать с украинской территории в Беларусь транзитом через страны Евросоюза. С 6.00 19 августа до 6.00 22 августа в Беларусь из Украины проследовали 683 человека. Из них через территорию Польши - 521, еще 145 человек через Литву и 14 - через Латвию. Напрямую с территории Украины в Беларусь прибыли три человека.