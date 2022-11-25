VIII образовательные чтения прошли в Бобруйске

24 ноября в Бобруйске прошли VIII региональные образовательные чтения «Духовное наследие белорусской земли. Митрополит Филарет –апостол наших дней», посвященные 1030-летию Православия на белорусских землях.

В мероприятии приняло участие около 400 человек, среди которых: представители государственной власти, педагоги, работники сферы культуры, духовенство.

В рамках чтений вниманию участников и гостей были представлены работы победителей творческих конкурсов «Красота Божьего мира» и «Преподобный Сергий Радонежский».

В начале пленарного заседания с приветственным словом к организаторам и участникам Образовательных чтений обратился секретарь епархиального управления, благочинный Бобруйского городского округа протоиерей Сергий Коровинский.

С пленарными докладами выступили:

— Валентина Теплова, кандидат исторических наук, профессор, преподаватель Минской духовной академии. Тема выступления — «Исторический путь Православия на белорусских землях. Становление православной Церкви»;

— протоиерей Георгий Рой, кандидат богословия, клирик Гродненской епархии. Тема выступления – «Митрополит Филарет (Вахромеев) и его вклад в возрождение Православия в Беларуси».

С докладами в секциях выступили:

— секция «Церковь и общество: взаимодействие в сохранении духовных ценностей»:

Валентина Теплова, кандидат исторических наук, профессор, преподаватель Минской духовной академии — «Актуальные проблемы в изучении истории православной Церкви Беларуси»;

— секция «Приходское просвещение. Актуальные вопросы духовного попечения детей»:

монахиня Платонида (Шпакова), преподаватель воскресной школы при Свято-Елизаветинском монастыре Минска — «Направления и организация работы воскресной школы при Свято-Елизаветинском монастыре Минска».

Илона Баркарь, руководитель воскресной школы прихода Николо-Софийского храма Бобруйска- «Приходское просвещение детей: опыт работы прихода Николо-Софийского храма Бобруйска»

— секция «Певческое искусство»:

Дмитрий Токмаков, художественный руководитель и солист мужского хора “Всехсвятский” прихода храма Всех Святых в Минске, магистр педагогического образования -«Практические указания для певческого искусства»

Ольга Шолкова, старший преподаватель Минского духовного училища — «Церковный хор сегодня. Типичные проблемы, сложности и пути их решения»

По окончании работы секций состоялось торжественное закрытие VIII Oбразовательных чтений, на котором были подведены итоги работы в секциях, состоялось награждение педагогов за труды на ниве духовно-нравственного воспитания молодежи и победителей регионального этапа XVIII Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира».

По традиции в рамках награждения была представлена презентация творческих работ победителей конкурса «Красота Божьего мира» 2022 года.

Благодарностью Бобруйской епархии за усердные труды на ниве духовно-нравственного воспитания, религиозного просвещения детей и молодежи награждены:

Евгения Рубин, педагог воскресной школы прихода Иверского храма;

Анастасия Хмелёва, педагог воскресной школы прихода Ильинского храма;

Лариса Янцевич, педагог воскресной школы прихода храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (Осиповичи); Татьяна Янович, педагог объединения по интересам прихода Покровского храма; Алла Коляда, педагог воскресной школы прихода Сретенского храма;

Завершило мероприятие выступление мужского хора «Всехсвятский».

по материалам Бобруйской епархии