Вифлеемский огонь доставлен в Бобруйск
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В Беларусь огонь, зажженный от неугасимой лампады в базилике Рождества Христова в Вифлееме, доставляют скауты-католики.
Вечером 17 декабря символический Вифлеемский огонь принесли в Кафедральный собор Пресвятой Богородицы в Минске. Доставка Вифлеемского огня в приходы Беларуси продолжится до Рождества Христова 25 декабря. 17 декабря огонь прибыл и в город на Березине. В костеле Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии скаутов с лампадами встретили прихожане костела.
по материалам catholic.by
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