Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Религия

Вифлеемский огонь доставлен в Бобруйск

9 0

Вифлеемский огонь доставлен в Бобруйск

В Беларусь огонь, зажженный от неугасимой лампады в базилике Рождества Христова в Вифлееме, доставляют скауты-католики. 

Вечером 17 декабря символический Вифлеемский огонь принесли в Кафедральный собор Пресвятой Богородицы в Минске. Доставка Вифлеемского огня в приходы Беларуси продолжится до Рождества Христова 25 декабря. 17 декабря огонь прибыл и в город на Березине. В костеле Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии скаутов с лампадами встретили прихожане костела.

по материалам catholic.by 

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿