Вифлеемский огонь доставлен в Бобруйск

В Беларусь огонь, зажженный от неугасимой лампады в базилике Рождества Христова в Вифлееме, доставляют скауты-католики.

Вечером 17 декабря символический Вифлеемский огонь принесли в Кафедральный собор Пресвятой Богородицы в Минске. Доставка Вифлеемского огня в приходы Беларуси продолжится до Рождества Христова 25 декабря. 17 декабря огонь прибыл и в город на Березине. В костеле Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии скаутов с лампадами встретили прихожане костела.

по материалам catholic.by