В Свято-Елисаветинском храме прошла традиционная молодежная встреча «Заговенье»
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В воскресенье 19 февраля в Свято-Елисаветинском храме прошла традиционная молодежная встреча «Заговенье» перед началом Великого поста.
Цель этого мероприятия — дать возможность молодым людям поразмышлять о предстоящем важном времени в жизни церкви, пообщаться и познакомиться.
В этот вечер в уютной обстановке собрались молодежь и подростки из храмов Бобруйска.
Открыла программу викторина о посте. Особую атмосферу создали музыкальные номера. В сопровождении нашего гостя Виталия участники спели любимые всеми песни.
Завершила вечер беседа о смысле поста, которую провел иерей Павел Лукин.
Дополнительно для всех желающих были организованы подвижные игры.
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