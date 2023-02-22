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Религия

В Свято-Елисаветинском храме прошла традиционная молодежная встреча «Заговенье»

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В Свято-Елисаветинском храме прошла традиционная молодежная встреча «Заговенье»

В воскресенье 19 февраля в Свято-Елисаветинском храме прошла традиционная молодежная встреча «Заговенье» перед началом Великого поста.

Цель этого мероприятия — дать возможность молодым людям поразмышлять о предстоящем важном времени в жизни церкви, пообщаться и познакомиться.

В этот вечер в уютной обстановке собрались молодежь и подростки из храмов Бобруйска.

Открыла программу викторина о посте. Особую атмосферу создали музыкальные номера. В сопровождении нашего гостя Виталия участники спели любимые всеми песни.

Завершила вечер беседа о смысле поста, которую провел иерей Павел Лукин.
Дополнительно для всех желающих были организованы подвижные игры.

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