В воскресенье 19 февраля в Свято-Елисаветинском храме прошла традиционная молодежная встреча «Заговенье» перед началом Великого поста.

Цель этого мероприятия — дать возможность молодым людям поразмышлять о предстоящем важном времени в жизни церкви, пообщаться и познакомиться.

В этот вечер в уютной обстановке собрались молодежь и подростки из храмов Бобруйска.

Открыла программу викторина о посте. Особую атмосферу создали музыкальные номера. В сопровождении нашего гостя Виталия участники спели любимые всеми песни.

Завершила вечер беседа о смысле поста, которую провел иерей Павел Лукин.

Дополнительно для всех желающих были организованы подвижные игры.