В Могилевской области на Крещение оборудуют более 30 мест для купания

В Могилевской области на Крещение будет организовано более 30 мест для купания. Об этом корреспонденту сообщил председатель Могилевской областной организации ОСВОД Константин Иванов.

Окунуться в крещенскую воду смогут жители всех районов области, а также Могилева и Бобруйска. Места для купания будут организованы как на открытых водоемах на базе спасательных станций, так и в специально оборудованных купелях. В открытых водоемах сделают небольшие полыньи с деревянным сходом в воду. Здесь будут дежурить спасатели, милиция и медработники.

В Могилеве верующие смогут традиционно окунуться в Печерском озере, куда из года в год на праздник приходят около 2 тыс. человек, и на Гребеневском водохранилище, где на Крещение окунается от 500 до 800 желающих. Оборудованная купель будет действовать в Любужском лесопарке на источнике святой праведницы Анны.

Председатель областной организации ОСВОДа обратил внимание, что окунаться в крещенскую воду необходимо в специально оборудованных местах под присмотром спасателей и медиков. Не стоит испытывать судьбу там, где купание не предусмотрено: человек может стать заложником быстрого течения или большой глубины. К сожалению, нередки случаи, когда такие погружения заканчиваются плачевно. Среди главных противопоказаний к заплывам в холодной воде - состояние алкогольного опьянения, сердечно-сосудистые, хронические и недавно перенесенные респираторные заболевания.

Перед заходом в воду надо разогреться: сделать зарядку или небольшую пробежку. Полезно обработать тело жирным кремом или маслом, а за час или полтора до купания плотно поесть. Закаленному человеку в купели лучше находиться не более 1 минуты, а неподготовленному - не более 30 секунд, и то не стоит погружаться в воду с головой. Отдельные правила действуют для тех, кто уже искупался, - надо сразу вытереться насухо, одеться и выпить горячего чая.