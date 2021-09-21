В канун Рождества Пресвятой Богородицы состоялось всенощное бдение в Никольском кафедральном соборе
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20 сентября в канун Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии епископ Серафим совершил праздничное богослужение в Никольском кафедральном соборе города Бобруйска, об этом сообщили в пресс-службе Бобруйской Епархии.
Его Преосвященству сослужили клирики кафедрального собора: настоятель иерей Сергий Гусар, протоиерей Михаил Прокофьев, иерей Алексий Болотов, иеромонах Димитрий (Мамонов) и диакон Павел Журавский.
Богослужебные песнопения исполнил хор Никольского кафедрального собора.
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