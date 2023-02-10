В Гимназии №2 состоялась встреча с Лауреатами премии «За духовное возрождение»

9 февраля в рамках сотрудничества с ГУО «Гимназия №2» состоялась встреча с Лауреатами премии «За духовное возрождение». Участниками встречи стали учащиеся 9,10,11 классов.

Почётными гостями встречи стали: протоиерей Виктор Толох, настоятель Елисаветинского храма г. Бобруйска, руководитель Миссионерского отдела Бобруйской епархии, Баранчук Василий Анатольевич, директор Воскресной школы духовно-просветительского центра Святой Преподобномученицы Великой княгини Елисаветы г. Бобруйска, директор иностранного частного производственно-торгового унитарного предприятия «Барро», депутат Бобруйского городского Совета депутатов, Наумчик Людмила Трофимовна, режиссёр православного театра «Убрус» духовно-просветительского центра Святой Преподобномученицы Великой княгини Елисаветы г. Бобруйска.

Мероприятие началось с презентационного видеоролика о духовно-просветительском центре Святой Преподобномученицы Великой княгини Елисаветы, в котором две ученицы второго класса рассказали и показали интересную творческую и духовную жизнь Центра. В начале нового года большим событием для духовно-просветительского центра стало вручение премии Президента Республики Беларусь «За Духовное возрождение» авторскому коллективу в составе Василия Баранчука и настоятеля прихода храма протоиерея Виктора Толоха за большой вклад в укрепление духовных ценностей, культурное и моральное воспитание детей и молодежи.

Отец Виктор, Василий Анатольевич, Людмила Трофимовна рассказали свою историю о том, как они пришли в церковь, каждый в своём возрасте и в своё время. Познакомили учащихся с православными традициями церкви. На простых и ярких примерах учащимся объяснили православное понимание извечных вопросов человеческого бытия: что есть добро и зло. Напомнили, что каждый православный человек может в трудную минуту прийти в храм и получить помощь священнослужителя. Людмила Трофимовна рассказала о поездках по святым местам Беларуси и России, где они вместе с участниками православного театра показывают свои постановки и ведут съёмки будущих спектаклей.

Завершая встречу, гости пожелали школьникам быть добрыми и честными в своих поступках, милосердными и правдивыми во всем.

Заведующий сектором по работе с детьми и молодёжью УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» Ирина Соколовская.