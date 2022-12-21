В Елизово освятили поклонные кресты

19 декабря в день памяти святителя Николая, в храме Рождества Христова р. п. Елизово состоялась Божественная литургия.

По благословению и. о. настоятеля храма игумена Максима (Юндила) богослужение совершил клирик монастыря в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» (Прощанская пустынь) иеромонах Адриан (Горнасталев).

По окончании богослужения на въездах в р. п. Елизово иеромонах Адриан освятил поклонные кресты, которые традиционно ставятся возле каждого населённого пункта. Это стало знаковым событием для жителей посёлка.

Древние подвижники, когда приходили в пустынное место, ставили там деревянный крест – тем самым, освящая эту пустыню, свидетельствуя о благодати Божией.

Таким образом и сегодня эта традиция установки поклонного Креста имеет большое значение для каждого христианина, любящего свой дом.