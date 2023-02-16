В Бобруйской епархии наградили победителей и призёров VII епархиальной олимпиады
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Накануне Дня православной молодёжи и праздника Сретения Господня в Бобруйском епархиальном управлении состоялось награждение победителей и призёров VII епархиальной олимпиады православных знаний и конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». Награды ребятам вручил епископ Бобруйский и Быховский Серафим.
«Красота Божьего мира – это красота, устроенная Богом. Есть всем известное греческое слово «космос», которое означает, с одной стороны «мир», а с другой «красота, гармония». А вы эту красоту умеете замечать, несёте в мир. Передаёте её красками, очень талантливо – и это невозможно не отметить», – сказал архипастырь, обращаясь к юным конкурсантам, их родителям и преподавателям.
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