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Религия

В Бобруйской епархии 24 ноября пройдут VIII Образовательные чтения

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В Бобруйской епархии 24 ноября пройдут VIII Образовательные чтения

24 ноября в Бобруйской епархии пройдут VIII Образовательные чтения. Они будут посвящены 1030-летию Православия на Белорусских землях.

Как сообщили в епархии, мероприятие  пройдет с 10.00 до 15.00 в театре драмы и комедии им. В. Дунина-Марцинкевича.

Вход по предварительной заявке от прихода или учреждения.

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