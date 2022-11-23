В Бобруйской епархии 24 ноября пройдут VIII Образовательные чтения
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24 ноября в Бобруйской епархии пройдут VIII Образовательные чтения. Они будут посвящены 1030-летию Православия на Белорусских землях.
Как сообщили в епархии, мероприятие пройдет с 10.00 до 15.00 в театре драмы и комедии им. В. Дунина-Марцинкевича.
Вход по предварительной заявке от прихода или учреждения.
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