В Бобруйске состоялся традиционный бал православной молодежи

По благословению епископа Бобруйского и Быховского Серафима 12 февраля в фойе 2-го этажа Дворца искусств состоялся XI Сретенский бал православной молодежи.

Проведение бала неразрывно связано с церковным праздником Сретением Господним и мирским Всемирным днем православной молодежи с целью возрождения традиции православных балов. Организаторами выступили Бобруйская Епархия Белорусской Православной Церкви и ДИ.

Ежегодно на бал приглашаются все желающие покружиться в вальсе в кругу единомышленников. И в нынешнем году таких традиционно оказалось немало. В течение нескольких месяцев будущие участники бала оттачивали хореографическое мастерство в исполнении 26 танцев. И вот пришло время продемонстрировать свои умения.

Открыл праздничный вечер торжественный «Полонез», затем с приветственным словом к присутствующим обратился иерей Павел Лукин, руководитель отдела по делам молодежи Бобруйской Епархии, настоятель Свято-Духовского храма.

На протяжении почти пяти часов Дворец искусств был погружен в атмосферу прошлых столетий. Под старинные мелодии кружились пары всех возрастов, а зрители поддерживали их аплодисментами. В течение вечера можно было не только потанцевать, но и пообщаться, сделать фотографии на память в специально оформленных фотозонах и посмотреть фотосушку со снимками с предыдущих балов. Кроме того, были проведены командные игры, сплотившие участников бала и повысившие настроение.­

Гармоничным дополнением праздника стали выступления Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь народного ансамбля танца «Юность» и ансамбля танца «Чабарок» Дворца искусств с хореографическими номерами.

Редактор методического отдела

ДИ Елена Захарова

Фото Юлии Измер­