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Религия

В Бобруйске прошла панихида о всех трагически погибших в ДТП

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В Бобруйске прошла панихида о всех трагически погибших в ДТП

Как сообщили в Бобруйской епархии, 20 ноября в Никольском кафедральном соборе Бобруйска прошла панихида о всех трагически погибших в результате автомобильных катастроф.

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября.

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