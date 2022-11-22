В Бобруйске прошла панихида о всех трагически погибших в ДТП
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Как сообщили в Бобруйской епархии, 20 ноября в Никольском кафедральном соборе Бобруйска прошла панихида о всех трагически погибших в результате автомобильных катастроф.
Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября.
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