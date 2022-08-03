В Беларусь за сутки прибыли 173 гражданина Украины
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За сутки в Беларусь с украинской территории проследовали 173 гражданина Украины. Большинство - транзитом через Польшу, сообщили в Государственном пограничном комитете.
Так, через Польшу прибыли - 133 человека, Литву - 37, Латвию - двое.
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