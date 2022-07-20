В Беларусь за сутки прибыл 191 гражданин Украины

За сутки в Беларусь прибыл 191 гражданин Украины, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет.

"Граждане Украины продолжают прибывать с украинской территории в Беларусь. За минувшие сутки более 70% из них въехали в нашу страну транзитом через Польшу", - добавили в ГПК.