СССР: Ю.В. Андропов и другие

Последние годы СССР ознаменовались сменой целой череды его правителей, приведших к краху великую державу. Но если существовавшие ранее могущественные Римская, Британская да и Российская империи закономерно – как итог национально-­освободительной борьбы – исчезали с карты мира, то Союз Советских Социалистических Республик был сдан без боя – в результате предательства и вопреки воле советского народа. Преступление это не смогли предотвратить облеченные властью люди, речь о которых пойдет в заключительной части этих заметок.

Порядок был, но мало

После смерти Брежнева во главе СССР Ю.В. Андропов начал борьбу за повышение экономической эффективности социалистической системы: принял жесткие меры по укреплению трудовой дисциплины, провел чистку партийного и государственного аппарата. В 1983 году началась подготовка долгосрочной программы кардинальной перестройки управления народным хозяйством. «Жизнь подсказывает, что становление бесклассовой структуры общества в главном и основном, судя по всему, произойдет уже на этапе зрелого социализма», – указал на июньском Пленуме ЦК партии ее генсек. Уверившись сам, он и других пытался убедить, что на основе дальнейшего совершенствования развитого социализма будут продолжаться сближение рабочего класса, колхозного крестьянства, интеллигенции, формироваться и утверждаться коммунистические общественные отношения.

Мы воочию также видели, что Советский Союз делает все возможное, чтобы отвести от народов страшную угрозу ядерной войны, остается верным своей цели – добиться полной ликвидации ядерного оружия. На сессии Генеральной Ассамблеи ООН СССР выступил с инициативой поистине исторического значения: в одностороннем порядке он принял на себя обязательство не применять первым ядерное оружие. «Остановить поджигателей новой войны, – подчеркивал Ю.В. Андропов, – нет сейчас задачи важнее. Этого требуют жизненные интересы всех народов». Неслучайно позднее помощник Хрущева и «человек Андропова» Федор Бурлацкий так говорил о своем шефе: «Андропов был сторонником реформ, но осторожным сторонником. Неоднократно повторял, что «вначале надо элементарно накормить страну». Я считаю, что, если бы Андропов прожил еще несколько лет, он бы наверняка повернул страну к экономическим реформам. Но не к тем реформам, которые у нас состоялись при Ельцине!»

Замечен не был

После очередных похорон очередного лидера СССР новый глава страны К.У. Черненко тоже заявил о необходимости модернизации экономики. Однако на деле он уделял больше внимания ­организационно-пропагандистским мероприятиям, чем экономической ситуации. При Черненко партийно-­бюрократический аппарат был раздут до невероятных размеров. Развитие страны замедлилось, было закуплено колоссальное количество продовольствия и промышленных товаров. Наметилось потепление отношений с КНР, однако отношения с США оставались напря­женными.

«При деятельном участии Константина Устиновича Черненко коллективно вырабатывалась и проводилась линия партии на всемерную интенсификацию производства, дальнейший подъем материального благосостояния и духовной культуры народа, улучшение социалистической демократии, совершенствование политической системы общества», – сказал на похоронах генсека будущий вождь КПСС и СССР Горбачев. Как говорится, вырабатывалась, вырабатывалась, да не выработалась…

За это взялся сам ставропольский выдвиженец, провозгласивший: «Мы будем и впредь целеустремленно вести борьбу за осуществление решений XXVI съезда КПСС, ноябрьского (1982 г.) и последующих Пленумов ЦК по ускорению ­социально-экономического развития страны, укреплению ее экономического и оборонного могущества...»

Как это происходило, хорошо помню, ибо происходило все на моих глазах.

Мышление и аппетиты подвели

В январе 1987-го на Пленуме ЦК КПСС именно Горбачев дал старт политике «перестройки», которая в дальнейшем привела к рыночной экономике, свободным выборам, утрате монополии КПСС на власть и к развалу СССР. Многочисленные реформы, призванные изменить советскую экономику в направлении рыночной модели хозяйствования, привели к глубокому экономическому кризису.

После торгов Горбачева с «железной леди» Тэтчер, когда за все достижения СССР в международной политике предлагалась конкретная цена, британская МИ-6 заключила: «Мы еще никогда не видели такой маниакальной жажды самоуничтожения. Все действия Горбачева и его команды должны неизбежно привести к развалу не только коммунистической системы, но и Советского Союза как государства». «Фактически, – резюмировала влиятельная «Фай­нэншл таймс», – мы просто покупаем Советскую империю как торт, который потом будем вольны разрезать на столько кусков, на сколько пожелаем».

Звучали трезвые голоса и наших сооте­чественников. Например, руководитель аппарата Президента СССР и помощник генсека ЦК КПСС Валерий Болдин отмечал: «Ни мировые войны, ни революции, ни военно-экономическое противостояние двух могущественных блоков государств не могли сокрушить и расчленить великую державу. Советский Союз был взорван изнутри, разрушен небольшой группой влиятельных лидеров партии и государства, оппозиции, выдвинувших поначалу благородные лозунги и высокие цели – поднять могущество страны, реформировав все сферы общества на социалистической основе. Но в силу борьбы за лидерство, личных амбиций они довели производство до упадка; пожертвовали интересами государства и народа; привели страну к распаду, кровопролитию, обнищанию и растлению многих слоев общества; исходу русских…» Вторил ему депутат Верховного Совета СССР писатель Борис Олейник: «Горбачев отступился от миллионов коммунистов, изменил общественно-­политический строй, искалечил судьбы миллионов людей. В результате горбачевской непоследовательности взорвался Карабах, разгорелись кровавые межнациональные распри, пошли по миру миллионы беженцев, за чертой бедности оказались 80 процентов сограждан».

Белорусская турбулентность

В бушующем море «перестройки» оказалась и наша Беларусь. После ухода с политической арены Л.И. Брежнева и П.М. Машерова в нашей республике последовательно сменяли друг друга у руля первые секретари ЦК КПБ и главы правительства Тихон Яковлевич Киселев (1980-1983) и Александр Никифорович Аксенов (1978-1983), Николай Никитович Слюньков (1983-1987) и Владимир Игнатьевич Бровиков (1983-1986), Ефрем Евсеевич Соколов (1987-1990) и Михаил Васильевич Ковалев (1986-1990), Анатолий Александрович Малофеев (1990-1993) и Вячеслав Францевич Кебич (1990-1994).

В большей или меньшей степени с некоторыми из них автору приходилось встречаться в жизни и по работе, что не могло не оставить определенных впечатлений. Например, Н.Н. Слюньков, будучи генеральным директором Минского тракторного завода, в 1971-м поучаствовал в моей судьбе, подписав приказ о приеме на работу в 7-й механический цех и посодействовав в выделении общежития вчерашнему школьнику. Т.Я. Киселев запомнился на кукурузном поле под Плесами Бобруйского района, где в начале 1980-х проходил республиканский семинар. Выступления Е.Е. Соколова доводилось слушать вживую на каких-то партийных форумах, а с его племянником Николаем работать в одной структуре. У А.А. Малофеева, уже в пост­советское время, удалось даже взять интервью, когда он посещал Бобруйский завод крупнопанельного домостроения… Не кривя душой, отмечу у всех у них человеческую простоту в общении, настоящее внимание к людям, воспитанные и выработанные, бесспорно, эпохой Петра Мироновича Машерова. Но и эти превосходные качества наших руководителей не помогли выстоять респуб­лике под шквалом атак, развернутых против Советского Союза и социализма. Однако при всех разрушительных явлениях Беларусь – одна из многих – сумела, в основном, сохранить промышленный и научный потенциал, доставшийся ей со времен СССР.

От Бобруйска до окраин

В полной мере «закатные явления» сказывались и на жизни нашего города на Березине. При Андропове и позднее им руководили первые секретари ГК КПБ и председатели горисполкома Анатолий Григорьевич Борозна и Геннадий Федорович Дубинчик, Виктор Павлович Алимбочков и Геннадий Васильевич Карпов. В 1983 году были возведены фабрика мороженого, средняя школа №16, гостиница «Юбилейная». Тогда же по­явились новые корпуса на заводе «Сельхозагрегат» и на трикотажной фабрике. Новый 1985-й был ознаменован вводом в эксплуатацию первой очереди завода сверхкрупногабаритных шин объединения «Бобруйскшина». Судоремонтный завод и речной порт были объединены в одно предприятие…

Но ни в городе, ни в республике не был понят как предвестник гибели СССР прогремевший на весь мир Чернобыль… 3 июля 1987-го Бобруйск в связи с 600-­летием со времени основания был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В том же году в Бобруйске ввели в эксплуатацию специализированный магазин «Наш дом» и новый автовокзал.

По результатам проведенной в 1989-м всесоюзной переписи, население города на Березине составило 223 тысячи человек… В июле того же года в торговле по­явилась минеральная вода «Бобруйская», добытая из скважины пивзавода и там же бутилированная… Но действительность была такова, что в 1990-м «перестройка» породила и первые талоны и «визитки» в магазинах, простои и забастовки на предприятиях…

А потом были беловежские Вискули. 8 декабря 1991 года СССР пал под росчерки пера в дрожащих руках его предателей, наплевавших на волю советского народа, его чаяния и судьбу. Ельцин тут же поспешил позвонить президенту Дж. Бушу-старшему и доложить, что задание, полученное им в США в 1989-м, успешно выполнено…

Александр Казак. Иллюстрации из открытых источников интернета.