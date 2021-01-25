SpaceX запустила ракету-носитель с более чем 140 спутниками

Компания SpaceX в воскресенье запустила ракету-носитель Falcon 9 со 143 спутниками. Трансляция велась на сайте SpaceX.

Пуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся 24 января в 10:00 по времени Восточного побережья США. На борту ракеты-носителя находились 133 коммерческих и государственных спутника (в том числе микроспутники). Также с помощью данного запуска на орбиту должны быть выведены 10 микроспутников Starlink, которые предназначены для обеспечения доступа в интернет.

В компании отмечают, что это самое большое число космических аппаратов, которые когда-либо единовременно выводили на орбиту с помощью одного запуска.