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Религия

Социальный отдел Бобруйской епархии организовал посещение пожилых людей священнослужителями бобруйских приходов

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Социальный отдел Бобруйской епархии организовал посещение пожилых людей священнослужителями бобруйских приходов

Реализуя республиканский проект для пожилых людей «От всей души», Социальный отдел Бобруйской епархии организовал посещение пожилых людей священнослужителями приходов  Бобруйска.

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