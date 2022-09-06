Сезон заготовки сахарной свеклы начался в Беларуси

В Беларуси стартовал сезон заготовки сахарной свеклы нового урожая. Об этом сообщили в пресс-службе концерна "Белгоспищепром".

Сегодня состоялся запуск Слуцкого сахарорафинадного комбината, на который отправлено первые 10 тыс. т сладкого корнеплода.

Всего в Беларуси работают четыре сахарных завода, и все они готовы к приему сырья. Мощность предприятий позволяет перерабатывать около 5 млн т сахарной свеклы за сезон. Суточная производительность заводов составляет более 39 тыс. т сырья. Запуск Скидельского сахарного комбината запланирован на 9 сентября, Городейского сахарного комбината - на 10 сентября, Жабинковского сахарного завода - на 23 сентября.

Уборка сахарной свеклы в Беларуси ведется в трех областях - Гродненской, Минской и Могилевской. Учитывая благоприятные погодно-климатические условия, специалисты ожидают, что урожай в Беларуси будет не ниже уровня прошлого года.