Расписание богослужений и раздачи святой воды в храмах Бобруйска в праздник Крещения Господня
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В Крещенский Сочельник и праздник Крещения Господня в храмах Бобруйска состоятся праздничные богослужения (см. расписание в приходах).
После богослужения набрать святой воды можно будет по следующему графику:
Никольский кафедральный собор:
18 января – с 11.00 до 22.00;
19 января – с 6.00 до 22.00.
Георгиевский храм:
18 января – с 11.00 до 21.00;
19 января – с 6.00 до 21.00.
Иверский храм:
18 января – с 10.00 до 21.00;
19 января – с 6.00 до 21.00.
Ильинский храм:
18 января – с 11.00 до 20.00;
19 января – с 11.00 до 20.00.
Николо-Софийский храм:
18 января – с 11.00 до 02.00
19 января – с 8.00 до 20.00
Сретенский храм:
18 января – с 9.00 до 21.00;
19 января – с 9.00 до 21.00.
Храм в честь преподобного Серафима Саровского:
18 января – с 8.00 до 21.00;
19 января – с 8.00 до 21.00.
Храм в честь преподобной Евфросинии Полоцкой:
18 января – с 11.00 до 16.00;
19 января – с 2.00 до 3.00;
с 9.00 до 18.00.
Храм в честь иконы Божией Матери «Целительница»:
18 января – с 10.30 до 21.00;
19 января – с 10.30 до 21.00.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы:
18 января — 17:00 — всенощное бдение.
19 января — 8:00 — часы и Божественная литургия. 10:00 — освящение воды. Раздача с 10:00 до 18:00.