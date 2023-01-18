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Религия

Расписание богослужений и раздачи святой воды в храмах Бобруйска в праздник Крещения Господня

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Расписание богослужений и раздачи святой воды в храмах Бобруйска в праздник Крещения Господня

В Крещенский Сочельник и праздник Крещения Господня в храмах Бобруйска состоятся праздничные богослужения (см. расписание в приходах).

После богослужения набрать святой воды можно будет по следующему графику:

Никольский кафедральный собор:
18 января – с 11.00 до 22.00;
19 января – с 6.00 до 22.00.

Георгиевский храм:
18 января – с 11.00 до 21.00;
19 января – с 6.00 до 21.00.

Иверский храм:
18 января – с 10.00 до 21.00; 
19 января – с 6.00 до 21.00.

Ильинский храм:
18 января – с 11.00 до 20.00;
19 января – с 11.00 до 20.00.

Николо-Софийский храм:
18 января – с 11.00 до 02.00
19 января – с 8.00 до 20.00

Сретенский храм:
18 января – с 9.00 до 21.00;
19 января – с 9.00 до 21.00.

Храм в честь преподобного Серафима Саровского:
18 января – с 8.00 до 21.00;
19 января – с 8.00 до 21.00.

Храм в честь преподобной Евфросинии Полоцкой:
18 января – с 11.00 до 16.00;
19 января – с 2.00 до 3.00;
                    с 9.00 до 18.00.

Храм в честь иконы Божией Матери «Целительница»:
18 января – с 10.30 до 21.00;
19 января – с 10.30 до 21.00.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы:
18 января  — 17:00 — всенощное бдение.
19 января — 8:00 — часы и Божественная литургия. 10:00 — освящение воды. Раздача с 10:00 до 18:00.

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