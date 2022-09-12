Программа «Что? Где? Когда?» 4 сентября отмечает день рождения

Вот уже как 47 лет знатоки играют против телезрителей в программе «Что? Где? Когда?» Первая передача под названием «Семейная викторина "Что? Где? Когда?"» вышла именно 4 сентября 1975 года, тогда на советских телеэкранах две семьи играли друг против друга. Два раунда, по 11 вопросов каждой команде, съемки проходили дома у каждой из семей, без ведущего, да и понятия «знатоки» тогда не было (появилось лишь в 1979 году).

Создателем программы является Владимир Ворошилов, который и вел ее с 1975 по 2000 годы.

1989 год. Знатоки за игровым столом.

Фото: ИТАР-ТАСС, Борис Дембицкий

За свою долгую историю в «Что? Где? Когда?» менялись игроки, партнеры, на играх вырастали поколения, что-то добавлялось или убиралось из правил. Например, с 1976 года в игре появляется волчок с целыми двумя стрелками (первая выбирала игрока, который должен отвечать, а если у него ответа не было, то отвечал тот знаток, на кого показывала вторая стрелка), и только 24 декабря 1977 года у волчка осталась одна стрелка, которая и указывала на письма телезрителей с вопросами. Именно тогда появилась «минута обсуждения». А вот живой символ передачи, филин по кличке Фомка, в зале появился в 1977 году. С 1983 года в студии в программе отгадывают вещи, которые находятся в Черном ящике. А первая музыкальная пауза прозвучала 24 января 1979 года.

Символ телепередачи «Что? Где? Когда?». Фото: РИА Новости, Эттингер

Лишь в 1982 году было введено новое правило, в котором игра продолжалась до шести очков (ранее ориентировались на хронометраж передачи). И появляется фирменная фраза ведущего: «Счет 0:0. Телезрители против знатоков. Первый раунд».

За выигранные вопросы телезрители получали поощрение. В советское время призами были ценные книги, а с 1991 года – денежная сумма.

И до сих пор эта передача не потеряла интерес как у зрителей, так и у знатоков. В копилке достижений – несколько премий ТЭФИ. Программа открыла миру ведущих и игроков, таких, как Владимир Ворошилов, Александр Друзь, Алексей Блинов, Борис Бурда, Федор Двинятин.

Благодаря передаче «Что? Где? Когда?» в Беларуси прославились Алесь Мухин, Дарья Шевцова, Алена Повышева, Сергей Буян, Евгений Грабовский. Совсем скоро уже стартуют Осенние игры. Посмотреть можно будет как в эфире телеканала ОНТ, так и на нашем YouTube-канале.