Прикоснуться к истории можно в школьном музее боевой и трудовой славы школы №1

Вопросы патриотического, духовно-нравственного развития школьников, их краеведческой деятельности, исторической памяти вышли в настоящее время на первый план. Осмыслить человеческие поступки, воспитать высокие патриотические чувства, сформировать гражданскую позицию помогает школьный музей боевой и трудовой славы средней школы №1 имени Б.И. Ковзана.

В этих залах можно ощутить дыхание самой истории – здесь каждая вещь хранит свою тайну. Прошлое оживает, являя беспристрастную хронику событий. Идея создания музея возникла еще в 1970-е годы в период подготовки к празднованию 30-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также 35-летия обороны Беларуси в 1941 году. Его открытию предшествовала большая поисковая работа, проводимая бывшим директором школы, ветераном войны и труда Александром Урбановичем. Под его руководством было проведено много туристических походов и экспедиций по местам боев около Бобруйска, в Кировском и Осиповичском районах, а также организованы экскурсии в Брест, Хатынь, встречи с ветеранами 108-й Бобруйской краснознаменной стрелковой дивизии. Участниками военных событий были переданы документы, фотографии, письма, дневники, связанные с боевым прошлым. Был начат поиск учеников школы (учебное заведение было открыто в 1938 году, до войны было три выпуска), погибших в годы Великой Отечественной войны, родителей, которые участвовали в ВОВ. Кроме того, параллельно велись работа по созданию летописи школы, сбор информации о ее учителях, работниках и об успехах бывших учеников. Это помогало и помогает до сих пор познавать школьникам свой город, людей труда, историю и культуру Бобруйска, района, страны.

После постройки нового здания школы в 1979 году в нем благодаря энтузиазму директора Михаила Альтшулера, учителей-­фронтовиков Николая Вдовина, Ларисы Демидовой, Александра Урбановича и других были оборудованы две классные комнаты. Музей «переехал» туда. Благодаря нынешнему директору Геннадию Черепко сохранился профиль музея, проведены реставрационные работы, оформлены новые экспозиции. Музей состоит из двух основных разделов – «Великая Отечественная война» и «История средней школы №1». Один зал включает 9 экспозиций. Первая – «Никто не забыт» – посвящена выпускникам 1939 года, погибшим в годы войны. Следопытам школы прошлых лет удалось разыскать материал о судьбе 15 человек. На стенде расположены их фотографии, внизу символический вечный огонь. Вторая – Герою Советского Союза Борису Ивановичу Ковзану, именем которого названо учебное заведение (в 1939 году он учился здесь в 7-м классе). На стенде размещены фотографии, текст, рассказывающий о подвиге единственного в мире летчика, совершившего четыре тарана и оставшегося в живых. Оформлена витрина с фотографиями и книгами о герое. Третья – партизанам и подпольщикам Бобруйска: здесь представлены 22 фотографии с именами тех, кто сражался против фашистов. Последующие стенды посвящены освободителям нашего города, Героям Советского Союза (за Бобруйскую операцию), ветеранам 108-й Бобруйской ордена Ленина краснознаменной стрелковой дивизии, учителям-­фронтовикам, родителям учащихся, которые участвовали в войне, памятникам Бобруйска, а также воинам-афганцам.

Отметим, что музей насчитывает 116 экспонатов основного фонда и около 400 – вспомогательного. Среди наиболее ценных экспонатов – гимнастерка Героя Советского Союза Андрея Леонардовича Лейкова, грамоты и наградные листы послевоенного времени, фляги, солдатские котелки, листовки.

Другой зал посвящен истории школы с послевоенного периода до современности. На базе школьного музея проводятся экскурсии, уроки мужества, классные и информационные часы. Материалы используются при проведении юбилейных торжеств, семинаров, внеклассных мероприятий.

– Наш музей имеет большой воспитательный потенциал, потому что одно дело, когда рассказываешь детям о событиях Великой Отечественной, и совсем другое, когда они видят экспонаты, хранящиеся здесь. Это все воспитывает патриотизм, приобщает к истории. У ребят вызывает большой интерес и зал, посвященный истории нашей школы, когда они видят фотографии учителей, которые ведут у них предметы. А некоторые находили фотографии своих родителей, которые тоже учились здесь, – говорит Тамара Мишковец, руководитель музея и учитель истории.

Людмила Любимцева,

Фото Александра Анташкевича