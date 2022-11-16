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Религия

Представители сестричеств Бобруйской епархии приняли участие в съезде сестер милосердия

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Представители сестричеств Бобруйской епархии приняли участие в съезде сестер милосердия

11 ноября на базе Елисаветинского женского монастыря города Минска прошел семинар старших сестёр сестричеств Белорусской Православной Церкви «Основополагающие принципы социального служения».

Его участниками стали сестры Ассоциации сестричеств милосердия Белорусской Православной Церкви. В новом статусе ассоциация существует чуть меньше года. Сегодня она объединяет сестер милосердия из 15 епархий нашей страны, всего более 100 сестричеств.

С приветственным словом ко всем участникам семинара обратился Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин. Слова благодарности за сердечный труд и пожелания дальнейшего достойного служения выразил сестрам милосердия и настоятель обители протоиерей Андрей Лемешонок.

От Бобруйской епархии выступила с докладом старшая сестра сестричества святой праведной княгини Софии Слуцкой при храме иконы Божией Матери «Иверская» в Бобруйске Елена Шетеркина.

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