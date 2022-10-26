«Православные Бобруйчанки» приняли участие в работе Собора «Православие и мир в XXI веке»

Члены Бобруйской городской организации ОО «БСЖ» и первичной организации «Православные Бобруйчанки» приняли участие в работе XXIV Всемирного Русского Народного Собора «Православие и мир в XXI веке», который состоялся 24-25 октября в Москве.

В дни работы Собора проходили следующие секции: идеологическая, образования, благотворительная, молодежная, социально-экономическая и семейная.

Бобруйчанки участвовали в работе секции «Брак и семья — точки отсчета на пути к благополучию общества». Работу секции возглавили сопредседатели Международной общественной организации «Союз православных женщин» Нина Жукова и Наталья Дмитриевская.

На секции выступили представители общественности из разных регионов России, православия, государственные и политические деятели, члены Международной общественной организации «Союз православных женщин» и др.

По итогам работы секции принята резолюция, в которой определены пути решения проблемных вопросов.

Второй день работы Всемирного Русского Народного Собора прошёл под председательством Святейшего Патриарха Кирилла. Открывая заседание, Его Святейшество говорил об опасностях секулярного и глобалистического подхода к жизни человека и страны в целом.

Итогом работы Всемирного Русского Народного Собора стало принятие Резолюции.