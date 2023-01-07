Православные бобруйчане пришли на Божественную литургию в Рождество Христово
0 0
Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, Instagram, TikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
также
-
Православные бобруйчане пришли на Божественную литургию в Рождество Христово
-
Воспитание без духовности — точно дом без прочного фундамента: как работает духовно-просветительский центр в Бобруйске
-
Коллектив духовно-просветительского центра прихода храма в честь княгини Елисаветы отмечен премией «За духовное возрождение»
-
Культурно-просветительский проект «Расскажите мне о Боге» стартовал в Бобруйске
-
30 декабря состоится Божественная литургия и собрание духовенства Бобруйской епархии в Никольском кафедральном соборе Бобруйска
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости