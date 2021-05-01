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После реконструкции открылась Бобруйская городская Доска почета

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После реконструкции открылась Бобруйская городская Доска почета

1 мая после реконструкции открылась Бобруйская городская Доска почета. На нее занесены победители городского конкурса социально-экономического развития за 2020 год. Среди признанных — лучшие предприятия промышленности, учреждения здравоохранения, образования и социальных услуг.

Фото Виктора ЧАБАНА.

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